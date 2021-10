MotoGP: folla e poster dedicato per salutare Valentino Rossi a Valencia

A Valencia l'ultimo GP di Valentino Rossi. Il Circuit Ricardo Tormo gli dedica il poster, oltre a confermare il 100% della capienza sugli spalti.

L’ultimo GP della stagione MotoGP 2021, di scena dal 12 al 14 novembre, sarà anche l’ultimo evento mondiale per Valentino Rossi. Dopo Misano-2, anche il Circuit Ricardo Tormo di Valencia ha così deciso di dedicare il poster al campionissimo di Tavullia. Nella giornata odierna svelato il cartellone alla presenza del direttore generale dello sport Josep Miquel Moya. Con lui alcuni piloti ‘di casa’: i ragazzi Moto3 Sergio García e Jaume Masiá, più Aron Canet e Hector Garzó dalla Moto2. Assieme all’annuncio che le gradinate del tracciato valenciano saranno di nuovo piene, vista l’apertura al 100% della propria capienza.

“Finalmente il pubblico tornerà sugli spalti” ha commentato Moya. “Verranno mantenute tutte le regole per garantire la sicurezza sanitaria, ma in un contesto decisamente migliore. Riaccoglieremo così migliaia di appassionati per questo atteso evento sportivo, dando nuovamente vita alle gradinate.” Spiega poi il poster. “Questo Gran Premio sarà un omaggio a Valentino Rossi, che dirà qui il suo addio. Per questo gli abbiamo dedicato il cartellone.” Voglia di festa e di allegria quindi per chiudere questa nuova stagione mondiale, ma anche per salutare al meglio uno dei simboli del motociclismo attuale.

“58” il racconto illustrato ispirato al mito SIC58, In vendita anche su Amazon Libri

Foto: Circuit Ricardo Tormo