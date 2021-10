Valentino Rossi, Misano-2: il ricordo del SIC e annunci sul team VR46

La MotoGP sbarcherà a Misano dal 22 al 24 ottobre 2021. Il team VR46 di Valentino Rossi pronto per gli annunci. Si ricorderà il SIC a 10 anni dalla tragica morte.

Il prossimo round di MotoGP a Misano avrà un’atmosfera davvero particolare. Non sarà solo l’ultimo Gran Premio di casa per Valentino Rossi, che tra un mese dirà definitivamente addio al Motomondiale. Il popolo giallo è pronto alla celebrazione trionfale del suo eroe e per l’occasione ci saranno 10mila biglietti in più rispetto all’edizione di ottobre. Ma sarà un week-end speciale perché sabato 23 ottobre ricade il decennale della morte di Marco Simoncelli, cui è intitolato il circuito di San Marino.

Il ricordo del SIC

Nello stesso giorno del 2011, in Malesia, il SIC correva la sua ultima gara in sella alla Honda. Suo padre Paolo ha portato avanti il nome di suo figlio formando il team SIC58 Squadra Corse, ma a distanza di dieci anni il dolore resta incolmabile. “Marco è mancato nel momento migliore – ha dichiarato al Festival dello Sport -. Era entusiasta della crescita della cilindrata nella MotoGP, la moto se la sentiva benissimo. Avremmo assistito a divertenti battaglie con Marc Marquez. Sarebbe stato il degno erede di Valentino Rossi“. Paolo Simoncelli non si è mai pentito della scelta di Marco di correre su una moto. Ha lasciato un segno indelebile nel cuore di milioni di fan che continuano a ricordarlo per tenacia e quel sorriso sempre stampato sul volto. “Rifaremmo tutto, pur sapendo com’è finita. Marco è stato e rimarrà speciale“.

Idee chiare sul team VR46

Nel week-end di Misano dovremmo avere annunci ufficiali anche in merito al team VR46 di Valentino Rossi. Resta in dubbio lo sponsor Aramco, ma altri colossi aziendali si sono fatti avanti. Dorna, Ducati, i mercati, gli addetti ai lavori e i fan esigono notizie certe e quasi sicuramente arriveranno. Tra i nuovi partner della nuova squadra “made in Tavullia” ci sarà un tour operator internazionale con sede a Praga. Il gruppo VR46 potrebbe anche ufficializzare l’ascesa di Marco Bezzecchi al fianco di Luca Marini nella prossima stagione MotoGP.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri