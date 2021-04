Valentino Rossi a Portimao parla delle difficoltà con la M1, del ritorno di Marc Marquez e di una recente intervista della fidanzata Francesca Novello.

Felice di ritornare in Europa Valentino Rossi, dopo un inizio di stagione MotoGP in Qatar. L’unico lampo è la seconda fila guadagnata nella prima gara, poi un vuoti quasi inspiegabile. Perché è l’unico pilota Yamaha a lamentare un eccessivo consumo della gomma posteriore. 4 punti in classifica, frutto del 12° posto in gara-1. Nel secondo round ha chiuso fuori dalla zona punti, al termine di un Gran Premio cominciato in ultima fila. L’inizio dell’avventura in Petronas è tutta in salita, ma ora si affida ai sali scendi i Portimao per guadagnare un po’ di discesa. “L’inizio della stagione non è stato fantastico per me, non siamo forti come vorremmo. Quindi dobbiamo lavorare sodo e cercare di essere più veloci da questo fine settimana“.

Stile di guida e ritorno di Marquez

D’altronde il Dottore ha poco tempo per mostrare di non aver perso la stoffa del campione. Entro l’estate dovrà decidere se continuare la carriera da pilota MotoGP o appendere il casco al chiodo. Riparte da alcune novità escogitate nel warm-up di Doha per poi limare i dettagli della sua YZR-M1. E il suo stile di guida: “Quello che vediamo dai dati è che ogni pilota [Yamaha] ha il suo stile. È normale che siano tutti simili, ma diversi. Quindi proviamo a lavorare sulla moto, sul setting, sulle diverse parti e sullo stile di guida“.

Occhi puntati sul modo di frenare e in percorrenza curva, in particolar modo. Le gomme subiscono un degrado troppo importante per arrivare al finale di gara con abbastanza grip da puntare alle zone alte di classifica. In questo week-end di MotoGP ci sarà un avversario in più da battere, Marc Marquez. “C’è molta aspettativa perché tutti vogliono capire il suo livello, il suo feeling con il suo corpo. Ma penso che sia in ottima forma e penso che sarà forte da domani mattina“, ha detto Valentino Rossi.

Vale parla della fidanzata

C’è modo anche di commentare l’intervista della fidanzata Francesca Novello. La modella lombarda ha parlato della sua esperienza da umbrella girl, in un paddock troppo maschilista. Dove non è mancata qualche palpatina… “Mi piace l’intervista perché ha parlato in modo molto diretto e ha cercato di spiegare cosa è successo, in questo caso nel paddock. Ma penso sia così in molti posti diversi, no? Devi essere abbastanza forte per gestire la situazione. Ma sono molto felice che fosse una ragazza ombrello – ha concluso Valentino Rossi – perché altrimenti non l’avrei incontrata! Quindi sono stata molto fortunata“.