Valentino Rossi e l’Academy: allenamenti per il caldo a oltre 40°

Valentino Rossi e gli allievi dell'Academy si allenano a Misano con temperature davvero estreme.A Jerez bisognerà fare i conti anche con il caldo.

Allenamenti in piena estate per Valentino Rossi e i ragazzi della VR46 Academy. Nel prossimo Motomondiale il caldo sarà un altro avversario con cui dover fare i conti. “Caldo, molto caldo, ma è sempre bello andare in moto“. Questa è la parola d’ordine di tutti gli allievi del Dottore, che dopo il lockdown hanno testato più volte sul circuito di Misano, che sarà teatro di un doppio appuntamento stagionale. Tute e caschi messi un po’ alla rinfusa sulle sedie per asciugare il sudore. Con temperature dell’aria che sfiorano i 40° e l’asfalto che aumenta la percezione del calore, non è facile trovare la giusta concentrazione.

Ci si allena anche per questo. La scorsa settimana Valentino Rossi & Co. hanno girato anche sulla pista di kart e minimoto Jeepers a Cattolica. Qualche piega tra le strette curve dell’impianto romagnolo. Poi tutti all’ombra di un albero per ricaricare le batterie e attendere un secondo run di giri in pista. Ci si allena anche così in vista del prossimo Mondiale che prenderà il via fra due settimane esatte a Jerez de la Frontera. Tutti in pista il 15 luglio per una giornata di test, dal 17 via libera alle prime prove libere di un campionato inedito basato su 13 GP. In attesa che Valentino Rossi decida quale sarà il momento giusto per ufficializzare il nuovo contratto con il team satellite Yamaha Petronas SRT.

Video: Instagram @VR46RidersAcademy