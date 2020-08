Valentino Rossi e Joseph Capriati: un nuovo progetto di ‘Metamorfosi’

Valentino Rossi e il dj Joseph Capriati lanciano una nuova linea di abbigliamento ispirata al concept 'Metamorfosi' e presto in vendita online.

Valentino Rossi non è solo una leggenda della MotoGP, ma anche uno sportivo che ha saputo investire i suoi guadagni. La sua azienda di merchandising VR46, con sede in Tavullia, fattura in media 20 milioni l’anno e offre lavoro ad un centinaio di persone. In passato ha realizzato partnership con la Juventus e la Lamborghini, realizzando linee di abbigliamento di un certo successo.

Stavolta l’azienda di Valentino Rossi ha messo in piedi un nuovo progetto che va al cuore dei giovani in collaborazione con Joseph Capriati. Il campione della MotoGP e il celebre dj di fama mondiale si sono incontrati l’estate scorsa a Ibiza, nel rinomato locale ‘Otoro by Rizzi’, trascorrendo una serata di divertimento insieme. Adesso si passa agli affari insieme. Joseph Capriati e VR46 Racing Apparel, all’insegna della comune passione per il ritmo, la velocità e l’adrenalina.

La prima release di questa nuova partnership sarà Metamorfosi, una capsule collection del brand Redimension sviluppata e distribuita da VR|46 Racing Apparel intorno al concept di Metamorfosi, il nuovo album di Joseph Capriati. Una linea di t-shirt, felpe, cappellini e accessori realizzata con i migliori materiali. La nuova capsule verrà presto lanciata in un evento dedicato in cui verrà svelato tutto il progetto del brand Redimension by VR|46 Racing Apparel. La collezione Metamorfosi sarà presto disponibile online e in alcuni esclusivi punti vendita.

Si tratta dell’ultima idea commerciale di Valentino Rossi, questo week-end impegnato in Repubblica Ceca, reduce dal podio di Jerez de la Frontera. L’assenza di Marc Marquez apre nuovi orizzonti in casa Yamaha e il Dottore dovrà approfittarne per inanellare buoni risultati che sappiano convincere ulteriormente Petronas SRT. Del resto il suo futuro nella stagione MotoGP 2021 si decide in parte anche quest’anno. Una prova convincente allungherebbe ulteriormente l’attesa per il suo addio al Motomondiale.