All’inaugurazione del nuovo VR46 Store a Tavullia, alla ‘100 Km dei Campioni’, in ogni risvolto della vita privata e professionale di Valentino Rossi da alcuni mesi c’è la dolce presenza di Giulietta. Ha fatto già il suo esordio in pista nel Fanatec GT WCE, anche se non ha fatto in tempo a vedere il suo babbo dal vivo nel paddock della MotoGP. Nata il 4 marzo, il nome è stato scelto ispirandosi alla santa del 16 febbraio, giorno del compleanno del Dottore: santa Giuliana di Nicomedia. Dopo alcune proposte si è giunti al nome di battesimo Giulietta per la gioia di tutti.

Francesca Novello mamma modella

Una storia d’amore familiare che ha reso più dolce l’addio al Motomondiale di Valentino Rossi, giunto ormai ad una fase di saturazione. Il coronamento ideale di una love story cominciata in sordina e resa pubblica al Rally Drift Show di Talacchio su una Corvette gialla targata 46 nel marzo 2018. “Il 4 dicembre festeggiamo 5 anni. In realtà ci frequentavamo già da un anno abbondante prima di fidanzarci, sarebbero sei“, racconta Francesca Sofia Novello su Instagram. Campione di MotoGP lui, modella già affermata lei… “Ho iniziato a lavorare come modella abbastanza tardi, 18 anni circa. Ho capito che era quello che volevo fare, perché mi divertivo tantissimo nonostante i sacrifici che ci sono dietro. Sicuramente l’aspetto fisico in questo lavoro è fondamentale, anche se non è tutto! Ci vuole comunque ambizione e carattere come in tantissimi lavori. (Essere madre) non rallenta la (mia) carriera, assolutamente no. Ci vuole organizzazione e cambiano le priorità. Ma riesco a conciliare tutto“.

L’arrivo di Giulietta Rossi

Giulietta Rossi ha subito conquistato il cuore di papà Vale, la vita di mamma Francesca ancora prima che venisse alla luce. Il parto è stato una “esperienza meravigliosa, indimenticabile, nonostante si sia conclusa con un parto cesareo. Giulietta era “incastrata” con la testolina e aveva il cordone intorno al collo, non abbiamo avuto alternative“. Una baby campionessa che si è fatta strada nella vita lottando da subito con le difficoltà, perché non è certo il cognome a rendere tutto facile. Step by step compie le sue tappe, anzi le brucia. “Giulietta dorme nella sua cameretta… Di notte si sveglia verso le 5, cerco sempre di riaddormentarla nel suo lettino”, prosegue la fidanzata di Valentino Rossi. “Quando non riesco la porto nel lettone con noi, ma capita poche volte“.

Sulle orme di papà Valentino Rossi

Grande protagonista anche sui social, ma per adesso i tanti fan dovranno attendere prima di vedere il suo viso d’angelo. “Il più tardi possibile, i social sono un “mondo” troppo cattivo, malizioso, invidioso per una creatura così piccola. E’ una forma di tutela per lei, per la nostra privacy e per il mio essere madre senza giudizi di estranei non richiesti“. Presto muoverà i primi passi, inizierà a rendersi conto dell’ambiente altamente professionale in cui vive, prenderà le sue decisioni.

Nel Dna c’è sicuramente l’adrenalina del babbo, del nonno, dello zio Luca e dei tanti amici della VR46 Academy. “La Stefi dice che diventerà un pilota di auto. Io nel dubbio la iscriverò a danza il prima possibile (ride, ndr). Scherzi a parte… Sicuramente si appassionerà perché qui tutto parla di motori, vedremo quando sarà grande cosa vorrà fare. Deciderà lei”, ha concluso Francesca Novello. Ma presto Giulietta non sarà sola, nei progetti futuri a breve termine potrebbe esserci un fratellino o una sorellina: “Un altro figlio? Siii“. E se sarà un maschietto sarà difficile convincerlo a iscriversi alla scuola calcio…

Foto: Instagram @francescasofianovello