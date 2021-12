Valentino Rossi al Ranch: giornata “freestyle” con Axell Hodges

Axell Hodges ha fatto visita al Ranch di Valentino Rossi per una giornata davvero speciale con la moto da cross e il flat track.

Chi si aspettava che Valentino Rossi andasse in pensione dopo la gara di Valencia si sbagliava di grosso. Non solo impegni istituzionali, ma anche in pista, gli eventi iniziano a collezionarsi uno dietro l’altro. La 100 Km dei Campioni, il test di Valencia con Audi, una giornata al Ranch con Axell Hodges, icona del freestyle, che si è dilettato anche per le strade di Tavullia cimentandosi in numeri spettacolari.

Axell Hodges è sei volte medaglia di X Games e pilota di motocross. Si è sentito molto parlare di lui per l’incidente riportato nel 2019, riportando gravi lesioni mentre tentava di battere il record di Robbie Maddison. Nato il 20 agosto 1996 a Encinitas, in California, Hodges è cresciuto guardando suo padre e i due fratelli maggiori che correvano in motocross. E’ salito in moto all’età di otto anni, nel 2012 ha vinto la Loretta Lynn’s, la più grande gara dilettantistica di motocross al mondo.

Ad influenzare il suo stile di guida sono anche le esperienze con lo skateboard, la BMX e lo snowboard, come possiamo ammirare in molti dei suoi video pubblicati su YouTube. Sui social è divenuto virale grazie anche ai video eseguiti in collaborazione con il marchio Monster. Al Ranch di Tavullia si è destreggiato con il cross e il flat track, ammirato dagli allievi della VR46 Academy che hanno immortalato il momento con alcuni scatti postati sui social.

