Valentino Rossi a Madonna di Campiglio: relax e snowboard con Francesca

Valentino Rossi e Francesca Novello in vacanza a Madonna di Campiglio. Tempo di relax per il 41enne di Tavullia che spera in un 2021 migliore.

Vacanza sulla neve di Madonna di Campiglio per Valentino Rossi e la sua dolce metà Francesca Sofia Novello. Nella località dolomitica si dedicano alla passione per lo snowboard, a fare da istruttore Giulio Angeli. Per il Dottore è tempo di relax dopo la difficile stagione MotoGP conclusa al 15° posto a quota 66 punti. Un campionato costellato di difficoltà fisiche e tecniche, di errori che hanno portato a tre cadute consecutive come mai in carriera. “È stata dura, una stagione molto complicata. In questa situazione tutto diventa difficile. Abbiamo guidato solo su pochi tracciati, spesso due volte. E siamo arrivati ​​in alcune località nel momento sbagliato: a volte faceva troppo caldo, come a Jerez, a volte faceva troppo freddo, ad esempio a Le Mans. Tuttavia, avevamo gli stessi pneumatici del solito“.

Per il 2021 si prevede un calendario molto simile, tutto dipenderà dalla situazione pandemica. Ma viaggiare fuori dal Continente sembra un’impresa ardua. Valentino Rossi spera in un calendario più variegato. O una migliore organizzazione delle date del calendario. “Secondo me, la chiave è tenere le gare in Europa nella data classica, Jerez a maggio, Catalogna a giugno. Spero che il prossimo anno almeno le gare europee si svolgeranno tutte su piste diverse e al momento giusto“.

Al termine della vacanza in Trentino Valentino Rossi tornerà ad allenarsi per affrontare i prossimi impegni. Nella speranza di dare un calcio a questo sfortunato 2020: “Si è parlato molto in Italia del vecchio proverbio che un anno bisestile porta disastri. E poi tutto è andato per il verso sbagliato fin dall’inizio. Ma non lo so… Speriamo fosse solo l’anno“. Poi sarà la volta di iniziare il 2021 con il piede giusto. Prima nell’endurance con la Ferrari GT3 del team Kessel in Bahrain. Poi in vista del primo test stagionale della MotoGP, che probabilmente non si terrà a Sepang. Sarà la sua prima uscita in un team satellite e, forse, gli ultimi test pre-season.