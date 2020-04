UFFICIALE Posticipato il Gran Premio MotoGP di Francia

Ufficializzato un nuovo rinvio nel calendario MotoGP. Salta anche il Gran Premio di Francia, da vedere se e quando sarà possibile disputarlo.

Nuovo rinvio nel calendario del Campionato del Mondo MotoGP. Come si supponeva, nemmeno il GP di Francia avrà luogo nelle date originariamente previste. Al momento appunto solo un posticipo, da vedere però se e quando sarà possibile reinserire la tappa a Le Mans. Un nuovo calendario sarà pubblicato appena possibile.

Il Circuito Bugatti avrebbe dovuto ospitare il secondo appuntamento europeo della MotoGP dal 15 al 17 maggio. Almeno questo era stato stabilito in origine. Dopo il posticipo del Gran Premio a Jerez a data da destinarsi però era solo questione di tempo prima che arrivasse l’ufficialità anche per questo nuovo rinvio.

L’emergenza coronavirus provoca ormai costanti cambiamenti in calendario. Un altro round decisamente a rischio è ora il Gran Premio del Mugello, al momento ancora in programma per fine maggio. Ma sono saltate le tappe in Spagna e Francia, probabilmente che si riesca a cominciare la stagione 2020 in Italia.