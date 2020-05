Rinnovo ufficiale anche per Joan Mir. Suzuki completa così la sua line-up di piloti per il prossimo biennio MotoGP 2021-2022.

Dopo la recente conferma di Alex Rins, Suzuki raddoppia con Joan Mir. In diretta sui canali social della squadra ecco l’annuncio del secondo rinnovo. Completata quindi la line-up per il team di Hamamatsu, che conferma la fiducia riposta nella sua giovane coppia di rappresentanti in MotoGP.

“Sono davvero contento e ringrazio Suzuki per la fiducia” ha dichiarato Joan Mir con un largo sorriso. “È la scelta giusta. Questa squadra mi ha dato l’opportunità di approdare in MotoGP dopo appena un anno in Moto2. Stiamo crescendo costantemente insieme, abbiamo un ottimo potenziale ed il clima con tutti i ragazzi è ottimo.”

“Nelle prossime due stagioni vogliamo mostrare molto di più” ha aggiunto. “Le aspettative sono molto alte: voglio diventare uno dei top rider e posso diventarlo assieme a Suzuki. Non vediamo l’ora di ricominciare!”