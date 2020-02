La prima giornata di test MotoGP (shakedown) a Sepang vede Dani Pedrosa (KTM) al comando davanti a Michele Pirro. Jorge Lorenzo in pista domani.

La prima giornata di test MotoGP (shakedown) a Sepang non regala il ritorno di Jorge Lorenzo in pista. Il collaudatore del team Yamaha sarà in pista solo domani essendo arrivato in Malesia alle prime luci dell’alba. Mancano due ore al termine del day-1 e al comando si piazza Dani Pedrosa in 2’00″625 con la nuova KTM RC-16 2020. Il collaudatore della casa austriaca sta proseguendo il lavoro con il nuovo telaio ibrido già sperimentato a Valencia e Jerez. L’ex Honda è uno dei più attivi quest’oggi con oltre 30 giri all’attivo.

Secondo crono per la Ducati Desmosedici GP20 di Michele Pirro a +0,284″, con meno di 30 giri, mentre Alex Marquez migliora progressivamente il ritmo, ma dista ancora 692 millesimi. Il fratello di Marc può partecipare allo shakedown grazie al nuovo regolamento MotoGP che consente ai rookie di girare in questa anteprima di test. Sale la Suzuki di Sylvain Guintoli a + 0.816s, davanti a Brad Binder, Stefan Bradl, Bradley Smith e Lorenzo Savadori. Occhi puntati sulla nuova Aprilia RS-GP che esordisce con un nuovo motore e un’aerodinamica più funzionale. Non trattandosi di un test MotoGP ufficiale non si impone ai team di equipaggiare le loro moto con transponder, quindi i tempi devono essere considerati informali.