Superbike, Scott Redding ci prova: ma Ducati ha un problema di base?

Scott Redding insegue il pluricampione Superbike Jonathan Rea. Ma la Ducati Panigale ha il potenziale per battere la Kawasaki Ninja?

Il Mondiale Superbike sbarca in Italia, terzo appuntamento stagionale, con Jonathan Rea in fuga e Toprak Razgatlioglu e Scott Redding all’inseguimento. Gara di casa per Ducati che dovrà evitare la fuga del nordirlandese, prima che sia troppo tardi. La Kawasaki ZX10-RR sembra inscalfibile ormai da sei anni, ma quest’anno ha compiuto un decisivo step tecnico. Sia dal punto di vista del motore che dell’aerodinamica, con il sistema di ali interne alla carenatura come i rivali. 38 i punti di gap di Jonnhy sull’alfiere Ducati, dopo la caduta di Scott in Gara-2 all’Estoril. Un errore personale assolutamente da evitare. E se il primo è ancora metabolizzabile, un altro errore può costare molto caro contro Rea.

Misano è una pista favorevole alla moto verde iridata, quindi Scott Redding non può concedersi sbavature. Oltre a dover stare attento agli avversari casalinghi, Chaz Davies e Michael Rinaldi. Nella peggiore ipotesi guai ad uscire dal podio. “Se Jonathan vive una brutta giornata, è ancora sul podio. Se ho io una brutta giornata, non sono sul podio“, ha spiegato l’ex MotoGP. La Ducati Panigale V4R ha grande potenzialità, ma non è facile da mettere a punto come la moto del campione Superbike. “Sembra di sì. Se la moto funziona, allora è davvero buona. In caso contrario, non si adatta affatto“.

Difficile risolvere questo “capriccio” in poco tempo. “Abbiamo un forcellone monobraccio e un motore V4. Potrebbe essere proprio la natura della moto. In quel caso rincorreresti il problema per 20 anni e non troveresti mai una soluzione. Kawasaki ha un pacchetto funzionante, quindi non lo cambiano. Sanno che possono vincere“. Una dimostrazione dello spessore tecnico e del gap di prestazioni sta nell’adozione delle gomme. Con la classica gomma SC0, Jonathan Rea è veloce quanto i suoi avversari con le gomme SCX. “Dimostra che le Kawasaki sono più veloci“, evidenzia Scott Redding. “Con la gomma SC0 lui fa gli stessi tempi sul giro che facciamo noi con la gomma SCX. Credo che abbiano un consumo maggiore delle gomme. Ecco perché devono usare la gomma SC0 e non possono usare la SCX“.

