Superbike, da venerdì scatta il rimborso dei biglietti per Misano

Round Superbike a Misano cancellato, scatta il rimborso dei biglietti. Da venerdì si può fare richiesta, ecco tutte le informazioni.

L’evento Superbike a Misano per quest’anno è stato definitivamente cancellato, ci si muove per venire incontro a chi si era già assicurato i biglietti. Da venerdì 28 agosto, quindi tra due giorni, scatterà il rimborso per quello che doveva essere il Riviera di Rimini Round delle derivate di serie. Da ricordare che comunque FIM e MWC hanno rinnovato l’accordo fino al 2023, quindi dal prossimo anno si tornerà già a competere sul tracciato della nostra penisola.

La richiesta di rimborso per qualsiasi categoria di biglietto dovrà essere fatta tassativamente dal 28 agosto al 18 settembre 2020. In ogni caso bisognerà rivolgersi al venditore da cui sono stati acquistati i biglietti. In particolare, per la piattaforma Ticketone si potrà richiedere il rimborso tramite il link http://www.rimborso.info. Per i biglietti acquistati da Misano World Circuit sarà invece necessario scrivere alla mail biglietteria.covid19@misanocircuit.com .