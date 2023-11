È andato in archivio il primo test di Axel Bassani con la Kawasaki Ninja ZX-10RR. Dodicesimo tempo a 2″898 dal leader Remy Gardner, che ha usufruito della gomma da qualifica. Dopo un primo giorno con soli 25 giri, a causa dell’arrivo della pioggia, ieri 54 giri importanti per cercare di capire la nuova moto. Sicuramente non è facile passare dalla Ducati Panigale V4 R alla verdona, gli serve del tempo.

Superbike, test Jerez: le sensazioni di Bassani

Bassani al termine del test a Jerez ha espresso le seguenti considerazioni: “I primi due giorni sono andati abbastanza bene. Martedì non abbiamo girato tantissimo, solo 20 giri. Era tutto nuovo, c’era da capire innanzitutto l’ergonomia e dunque la mia posizione in sella. Mercoledì speravo di girare tutto il giorno, perché abbiamo tanto lavoro da fare, però abbiamo girato solo nel pomeriggio purtroppo. In ogni turno abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo più o meno capito dov’è il nostro problema. Stiamo cercando di lavorare, non è facile in poco tempo. Devo adattarmi alla moto e capirla, è completamente diversa dalla Ducati. Adesso abbiamo dei giorni per analizzare i dati ed essere pronti al prossimo test“.

Il pilota veneto ha spiegato di non aver cercato di fare un time attack, l’obiettivo era un altro: “Abbiamo girato sempre con le stesse gomme. L’obiettivo non era girare forte e fare un buon tempo, ma capire dove sono i problemi della moto e dove ho difficoltà io, quindi dove migliorare. Quando saremo pronti, inizieremo a mettere gomme per fare il tempo, ora non è il momento“.

Nel box di Axel non si sono guardati troppo i dati di Alex Lowes, decisamente più avanti in classifica e con una maggiore conoscenza della Ninja ZX: “Mi sono concentrato su me stesso. Ora sono distante da Alex, qualche dato lo guardiamo ma finché non arrivi a due-tre decimi è inutile girarci tanto intorno“.

Difetti e pregi della Kawasaki

Bassani ha spiegato quali sono i problemi principali da risolvere: “L’impennamento, la moto impenna tanto rispetto alla Ducati. Infatti, tante volte perdo sul dritto e basta. Inoltre, faccio un po’ di fatica nelle frenate. Non riesco a fare lo slide come piace a me e a rallentare bene. Comunque è importante avere capito i problemi e sapere dove lavorare“.

L’ex pilota del team Motocorsa ha spiegato anche i pregi della Kawasaki Ninja ZX-10RR: “Anche se non sono a posto, la moto mi permette di sbagliare. La Ducati è un po’ più bastarda, se non sei a posto è tosta anche se vai forte. Mi piace di più il cambio della Kawasaki, è più morbido e ti permette di cambiare meglio in curva, invece con la Panigale ero un po’ in difficoltà. Sicuramente non ho ancora trovato la mia base, però le sensazioni sono buone“.

Ottimo il feeling con la squadra, Axel si è trovato a suo agio: “Bene, il team mi piace. Il capotecnico è tranquillo e ha tanta esperienza. Se magari non vai forte e ti agiti, lui è sempre tranquillo e analitico. Dentro la squadra mi sento bene con tutti. Anche se hanno vinto tanti mondiali, sono più tranquilli di altre persone“.

Foto: Kawasaki Racing Team