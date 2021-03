Quest'anno il Mondiale Superbike torna a Misano, a 30 anni dalla prima gara SBK su questa pista. L'evento si chiamerà Made in Italy Emilia-Romagna Round.

Dopo l’annullamento del round 2020 per la pandemia, quest’anno la Superbike tornerà a fare tappa al Misano World Circuit. Dall’11 al 13 giugno prossimi ci sarà anche l’occasione per festeggiare il trentennale della prima gara SBK su questa pista. Cambia la denominazione, visto che in questo 2021 le derivate di serie disputeranno il Made in Italy Emilia-Romagna Round. Mentre i piloti disputano i loro test, c’è stata l’occasione per presentare questo appuntamento del WorldSBK. Una tappa chiaramente importante per la Motor Valley, con la speranza che si possa aprire al pubblico dopo l’esperimento MotoGP 2020.

“Il ritorno del Mondiale Superbike a Misano è un grande risultato sportivo e una grande opportunità per l’Emilia-Romagna” ha sottolineato il presidente della regione Stefano Bonaccini. “Ma può costituire anche una importante occasione di rilancio per il Paese, tanto più necessaria in questa difficile congiuntura. Abbiamo portato a casa un importante risultato. Ora al lavoro per organizzare in piena sicurezza la Superbike, dando prova ancora una volta della capacità di accoglienza di questa terra.” Si allinea anche il sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni. “Se il programma delle vaccinazioni procederà secondo i piani, fra aprile e maggio ci sarà uno scatto potente. Al resto ci penseremo noi.”

“Siamo lieti di tornare al Misano World Circuit” ha aggiunto Gregorio Lavilla, Direttore Esecutivo Dorna WorldSBK. “Si tratta di una delle piste in grado di regalarci sempre grandi gare, tantissime emozioni e passione. Il Made in Italy Emilia-Romagna Round sarà l’unico evento in Italia e rappresenterà anche un importante sostegno al territorio dopo un 2020 difficile. L’Italia occupa un posto speciale nei cuori di tutti coloro che fanno parte del paddock del WorldSBK. Non vediamo l’ora di tornarci per un altro appuntamento tanto atteso e che sarà senza dubbio fantastico.”

