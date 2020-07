Spy MotoGP: una Ducati “adattata” per la clavicola di Dovizioso

Andrea Dovizioso ha disputato la tappa MotoGP a Jerez con una Ducati 'adattata'. Un aiuto in sella, visto il recente infortunio ad una clavicola.

I piloti del Mondiale MotoGP subiscono fino a 1,9 g nelle frenate più pesanti. Un aspetto che mette a dura prova spalle e gambe. Andrea Dovizioso è reduce da un infortunio ad una clavicola e la sua Ducati era stata adattata per aiutarlo in frenata a Jerez.

Avevamo già visto questo tipo di protuberanza sulle moto di Marc Márquez, Jorge Lorenzo od anche Johann Zarco negli anni passati. Questa volta è il turno di Andrea Dovizioso di essere dotato di queste novità a livello ginocchia. Il pilota così ha un aiuto in frenata e in curva, favorendo maggiore supporto e stabilità durante gli spostamenti in sella alla sua Desmosedici.

Per gentile concessione di BT Sport MotoGP, possiamo dare un’occhiata da vicino.

Con il gran caldo incontrato a Jerez, i piloti fanno sempre il possibile per cercare di risparmiare energia.

L’articolo originale di Paul Emile Viel su paddock-gp