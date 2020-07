Spy MotoGP: il nuovo telaio in semi-carbonio della Honda 2020

Nel corso del Gran Premio di Spagna, Honda ha provato un nuovo telaio con inserti in carbonio. Vediamo da vicino questa novità.

Non l’abbiamo visto in gara ma era lì durante i test MotoGP. Parliamo di un nuovo telaio per la RC213V di Marc Marquez con rinforzi e inserti in carbonio.

Fino ad ora, Honda per il suo telaio aveva usato sporadicamente il carbonio, un po’ come una sorta di seconda pelle da aggiungere all’alluminio, come fatto sulla Suzuki GSX-RR dell’anno scorso. Notiamo però che la casa di Hamamatsu sembra aver abbandonato questa soluzione per il primo Gran Premio della stagione 2020.

Honda quindi aveva presentato per la prima volta una soluzione simile sulla moto di Stefan Bradl al Gran Premio di Spagna del 2019, prima di essere testata da Marc Márquez nel test successivo sempre a Jerez. Ottenendo poi la pole position in Austria al Red Bull Ring.

Stavolta questo nuovo telaio Honda 2020 sembra piuttosto avere inserti aggiuntivi in ​​un’area molto specifica, un po’ come per alcune soluzioni testate da Ducati in passato. Sulla GP18 il carbonio era “incorporato” nell’alluminio del telaio. In questo caso sembra invece esserci un montaggio differente.

Marc Márquez ha provato questa soluzione venerdì scorso, prima di tornare ad un telaio più classico per le qualifiche e il Gran Premio di Spagna del 2020.

Questo chassis doveva essere provato di nuovo nel corso del secondo Gran Premio a Jerez, ma l’infortunio del campione spagnolo rimanda questi test a data da destinarsi. Possiamo ritenere che l’Austria si presterebbe bene a nuove prove, data la pole position conquistata l’anno scorso con una soluzione simile…

L’articolo originale su paddock-gp