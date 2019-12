Spettatori MotoGP 2019: Buriram in testa, Mugello in calo

La MotoGP diventa sempre più popolare, ma il numero di spettatori stenta a incrementarsi. GP di Thailandia il più seguito, Mugello in calo, stabile Misano.

La MotoGP diventa uno sport sempre più popolare, come nei programmi Dorna. Ma il numero di spettatori presenti negli autodromi nella stagione 2019 subisce una lieve flessione rispetto all’anno precedente. Complice, probabilmente, anche qualche GP di troppo sul bagnato. La pioggia ha fatto visita durante i GP di Francia, Repubblica Ceca, Austria, Thailandia, Giappone e Australia. Nel 2018, invece, il meteo ha fatto capricci in Argentina, Austria, Inghilterra, Australia, Malesia e Valencia. Il risultato è un calo complessivo pari a 21.191 spettatori.

Per il secondo anno consecutivo è il Gran Premio di Thailandia a registrare il maggior numero di spettatori (226.655). L’evento al Buriram che si svolge da due anni ha subito preso il vertice di questa classifica, a dimostrazione della grande passione per la MotoGP nel continente asiatico. Nel giorno della gara erano presenti poco più di 95.000 fan, assistendo ad un emozionante sfida finale tra Marc Marquez e Fabio Quartararo. Sul podio i GP di Le Mans (206.323) e del Sachsenring (201.162). La tappa tedesca fa registrare un marcato aumento di presenze rispetto al 2018 segnando un +7807.

Se però prendiamo in considerazione solo il numero di spettatori della domenica è Assen a detenere il primato nel 2019 con 105.000 presenze. Ad abbattere il muro delle 100mila presenza domenicali solo Le Mans e Sepang. Il maggior crollo di fan si registra a Silverstone, probabilmente come reazione alla cancellazione della gara dello scorso anno. Un calo piuttosto consistente si conta anche al Mugello ( 139.329) dove, rispetto al 2018 (150.129), il numero di presenze scende di circa 11mila unità. Pressoché stabile il GP di Misano che passa dalle 159.120 presenze nel 2018 alle 158.300 di questa stagione, con un leggero calo di 820 unità. La gara notturna del Qatar che apre la stagione MotoGP continua ad essere fanalino di coda, anche se i 32.252 spettatori di quest’anno rappresentano un record dal suo esordio in calendario nel 2004.