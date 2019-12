Sondaggio ‘Marca’: Rossi e Dovizioso bocciati dai fan spagnoli

Un sondaggio spagnolo condanna Valentino Rossi a fanalino di coda e Andrea Dovizioso al 14° posto in classifica. Una classifica a dir poco di parte.

Ultimi giorni dell’anno e anche in MotoGP è tempo di pagelle e bilanci. Sono in tanti a stilare voti e giudizi, ma colpisce in particolar modo il sondaggio confezionato da ‘Marca’. Nulla da confutare sul primato assoluto di Marc Marquez, ma fa molto discutere l’ultimo posto assoluto additato a Valentino Rossi (22° posto!). Davanti a lui anche i più opachi Hafizh Syahrin, Karel Abraham, Tito Rabat, Takaaki Nakagami e via discorrendo.

Fa meraviglia se a redigere questa classifica è una testata illustre, un po’ meno se si pensa che a votare siano stati tifosi spagnoli. La stagione 2019 è sicuramente una delle più amare per il Dottore, ma condannarlo a fanalino di coda sembra un po’ troppo di parte. Dopo le prime tre gare con due podi Valentino Rossi è sicuramente calato, ha faticato a trovare il feeling con il posteriore, a trovare velocità sul giro secco. I colleghi Fabio Quartararo e Maverick Vinales hanno fatto meglio, soprattutto nella seconda parte del Mondiale. A pesare sulla posizione in classifica (e sul morale) i tre ritiri consecutivi tra Mugello, Montmelò e Assen, infine quello di Motegi. Un numero troppo alto di cadute che non registrava dai tempi della 125 e 250.

Non solo Valentino Rossi viene condannato dai fan spagnoli, ma anche i due piloti Ducati Danilo Petrucci (13°) che addirittura si piazza davanti ad Andrea Dovizioso (14°). Se ci può stare una certa antipatia nei confronti del campione di Tavullia, resta privo di fondamento la bocciatura del Dovi. “Nonostante la vittoria in Qatar, la seconda posizione in Francia e la grande vittoria in Austria nell’ultima curva contro Marquez, raggiunge solo il 14° posto, appesantito da un finale di stagione discreto, dove ha solo conquistato un podio ad Aragon“. E con Franco Morbidelli solo 18° verrebbe da commentare: una classifica che lascia alquanto a desiderare…