Shakedown Sepang: la MotoGP torna a ruggire, le prime immagini

Collaudatori e l’unico esordiente MotoGP hanno inaugurato la stagione 2023 da Sepang. È infatti iniziato stanotte alle tre (ora italiana) lo Shakedown, primo dei tre giorni di prove dedicati in primis ai tester dei vari costruttori. Ma è anche l’occasione per Augusto Fernandez per acclimatarsi, sfruttando tre giorni in più dei colleghi per accelerare il processo di apprendimento della RC16. Tra i presenti, Aprilia inizia una stagione decisamente importante.

La casa di Noale affronterà la sua prima annata senza le concessioni, perse l’anno scorso col gran numero di podi e la vittoria ottenuti. Un passaggio indolore? Pit Beirer, durante la presentazione KTM, ha precisato una volta di più come non sia esattamente una passeggiata (il commento). Aprilia avrà il doppio dei piloti quest’anno, vista la novità di RNF come suo team satellite, ma gli ufficiali non hanno più così tanti test a disposizione, anzi il tempo è molto più limitato anche per il collaudatore. Dopo quanto ottenuto nel 2022 gli obiettivi sono chiari, ma come detto con svariate incognite. E Lorenzo Savadori ha certo parecchio lavoro da fare per dare una mano ai quattro ragazzi schierati dalla casa veneta.

Ricordiamo che il Sepang International Circuit è blindato per questo shakedown. Ciò significa che non sono ammessi giornalisti in circuito e non c’è un live timing ufficiale di riferimento (anche se i tempi contano poco, visto il tipo di test). Una scelta operata da Dorna solo per questi tre giorni dedicati a collaudatori e rookie, mentre a partire dai test ufficiali dei giorni 10-12 febbraio ci sarà l’intera griglia MotoGP, quindi tutto tornerà nella norma.

10 Immagini

1 di 10

2 di 10

3 di 10

4 di 10

5 di 10

6 di 10

7 di 10

8 di 10

9 di 10

10 di 10

“Come ho progettato il mio sogno” la biografia del mago Adrian Newey disponibile su Amazon

Foto: Dorna Sports