Petrucci posto a rischio: “Gardner-Fernández da MotoGP, ma sono KTM…”

Danilo Petrucci 18° in griglia, con mea culpa per un errore nel giro veloce. E su Gardner-Fernández: "Sono davanti in Moto2, normale che KTM voglia tenerli." Il posto vacilla

Diciottesima casella in griglia per Danilo Petrucci alla fine delle qualifiche ad Assen. L’alfiere Tech3 però fa mea culpa per un errore in Q1, un passaggio sul verde che gli ha fatto perdere un gran giro. Ma si dichiara carico per la gara, anche per il suo ritmo in generale in sella e nello specifico con gomme usate. Ma si parla anche di mercato… Tiene banco la voce odierna su Raúl Fernández prossimo alla MotoGP con Tech3. Una notizia a cui il diretto interessato, nonché poleman di giornata, ha per ora risposto in conferenza stampa post qualifiche così: “Con KTM abbiamo parlato, ma per un altro anno in Moto2. Per me andrebbe bene.”

Ma parlando di qualifiche, “Purtroppo il secondo run è stato un incubo.” Spiegando che “Ho fatto un 32.6, ma ho toccato il verde nell’ultima chicane con metà gomma posteriore… Sono le regole, ho sbagliato.” Non finisce qui. “Il giro dopo ho trovato una bandiera gialla per la caduta di Márquez, e poi è arrivata la bandiera a scacchi. Che non avevo nemmeno visto, quindi ho continuato a spingere.” Come detto, è solo 18°. “In gara dovrò partire bene e recuperare il più possibile” ha sottolineato carico. Raccontando anche che “Nelle FP4 sono partito con una gomma che aveva 11 giri e sono arrivato ad un totale di 24, quindi tutta la distanza gara e sempre circa in 34 basso.”

Si passa poi a parlare della voce di mercato. “Non ho alcuna news ufficiale” è la risposta. Ma non ha nulla da dire sull’interessato, anzi. “Credo che sia Remy [Gardner] che Raúl [Fernández] si meritino la MotoGP. Sfortunatamente corrono con KTM… Ma sono al comando della Moto2, è normale che vogliano tenerli.” A livello personale, “Diciamo che ho avuto poco tempo e poche occasioni per mostrare la mia esperienza, nonché per adattarmi a questa moto, ma ho sempre cercato di fare del mio meglio. In ogni caso aspetto che mi dicano qualcosa ufficialmente: credo in KTM come loro credono in me.”

