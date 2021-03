Nuovo record MotoGP: Johann Zarco un siluro da 362,4 km/h

Johann Zarco stabilisce un nuovo record di velocità massima nella classe MotoGP: il francese del team Ducati Pramac tocca i 362,4 km/h con la GP21.

Johann Zarco firma un nuovo record di velocità massima nella classe MotoGP nel corso delle FP4. La Ducati Desmosedici GP21 raggiunge i 362,4 km/h. Dimostra quanto sia veloce la Rossa di Borgo Panigale in questa stagione, che ha già stabilito un record ufficioso della pista durante i test di Losail. Lo scorso 10 marzo Jack Miller ha firmato il super crono di 1’53″183. A Doha Ducati ribadisce con estrema potenza il suo primato, dopo aver chiuso la classifica combinata delle prove libere con i due piloti factory al comando.

Il “vecchio” record ufficiale di top speed era detenuto sempre dal marchio di Borgo Panigale. Portava la firma di Andrea Dovizioso, con i 356,7 km/h toccati durante le FP3 del GP d’Italia del 2019 al Mugello. Meno di tre settimane fa lo stesso Zarco aveva raggiunto i 352,9 km/h. Ma ricordiamo che i record ufficiali vanno registrati durante i week-end di gara. Parte del merito di questo nuovo record va anche alle mescole Michelin che nella stagione MotoGP 2020 ha modificato leggermente le mescole. L’attuale soft equivale un po’ alla media dell’anno scorso.

Un buon biglietto da visita per il pilota di Cannes che da quest’anno beneficia di una moto factory. Dopo una stagione 2019 molto difficile, ha l’arma giusta per puntare in alto e inseguire il suo primo successo in MotoGP. “Ducati è una delle moto da battere. È difficile dire se questa sia già la moto migliore, ma penso che questa moto abbia il potenziale per diventare campione del mondo. Stiamo lavorando per rendere grande questa moto e tutti lo vogliono, quindi penso che sia possibile“.

