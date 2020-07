“Nessuna firma con Valentino Rossi”: Petronas SRT frena sull’accordo

Razlan Razali smentisce la firma dell'accordo tra Valentino Rossi e Petronas SRT per la stagione MotoGP 2021: "Ci vuole ancora tempo".

Valentino Rossi e il team Yamaha Petronas: la trattativa continua. Quando sembrava tutto già scritto ecco che Razlan Razali tira il freno a mano. “Sono stato via tutto il giorno per una gita in bicicletta e ho visto la notizia sul nostro nuovo pilota per il 2021. Non è per niente vero. Ci sto ancora lavorando. Ci vuole più tempo del solito perché non è un pilota normale“.

Il team malese non mette certo in discussione la firma di Valentino Rossi, ma non ci sarà nessun annuncio a Jerez de la Frontera. Proseguono senza soste le trattative, l’accordo ci sarà, ma servirà più tempo del previsto. Il popolo giallo e i milioni di fan della MotoGP dovranno ancora attendere prima delle dichiarazioni ufficiali. Resta in piedi l’ipotesi di un contratto biennale 1+1. Il nove volte iridato correrà sicuramente sulla Yamaha M1 nel 2021 e, in base ai risultati, deciderà se proseguire anche nel 2022. A Jerez, quindi, massima concentrazione sulla gara e i risultati, non sarà tempo né di annunci né per parlare di mercato.

In ballo ci sono sponsor, eventi di marketing, diritti di immagine. E proseguono senza sosta le discussioni sullo staff VR46 che metterà piede nel box Petronas SRT. Certo il passaggio del nuovo capotecnico David Muñoz e del telemetrista Matteo Flamigni. Più incerto il capomeccanico australiano Alex Briggs. Ancora una volta verrà rispettato il volere di Valentino Rossi: la firma solo dopo aver gareggiato qualche gara. Uno dei motivi per cui Yamaha Factory Racing non ha voluto attendere, catapultandosi su Fabio Quartararo ormai corteggiato da troppe squadre.