MotoGP: Zarco e Quartararo, a Le Mans è ancora storia per la Francia

Fabio Quartararo e Johann Zarco sempre più protagonisti. Con lo storico doppio podio a Le Mans ora sono 1° e 3° in classifica MotoGP iridata.

La Francia delle due ruote continua a sognare grazie ai suoi due piloti MotoGP. Johann Zarco e Fabio Quartararo erano giustamente gli osservati speciali per la tappa a Le Mans e, anche se non è arrivata la vittoria, non hanno deluso le aspettative dei propri tifosi. Per la seconda volta in questo 2021 l’alfiere Ducati Pramac ed il pilota Monster Yamaha mettono a referto un doppio podio, che lo scorso weekend aveva un sapore decisamente speciale visto che si trattava dell’appuntamento di casa. Un altro risultato storico per le due ruote francesi.

L’unico podio MotoGP per questi colori infatti portava la firma di Zarco, ma risaliva alla stagione 2017. Quartararo invece sul podio di casa ancora non era riuscito a salirci. Festeggiare con ben due piloti poi era qualcosa che a Le Mans non era ancora accaduto, non solo nell’attuale classe regina ma anche nell’allora 500cc. Un doppio podio in Francia infatti c’era stato nel 1954 grazie a Pierre Monneret (vittoria) ed a Jacques Collot (terzo), ma in quell’occasione la corsa si è svolta sul Circuito di Reims.