MotoGP, Razlan Razali: “Dovizioso da top 6, Binder senza pressione”

Razlan Razali ripone massima fiducia in Andrea Dovizioso e Darryn Binder. Sottolineando gli obiettivi di entrambi nel 2022.

Oggi è iniziato lo shakedown a Sepang, con anche Darryn Binder protagonista. Uno dei due ragazzi del RNF Team di Razlan Razali, che osserva attentamente il suo rookie tanto quanto l’esperto della squadra, Andrea Dovizioso. Nell’italiano vengono certo riposte le maggiori speranze per la stagione MotoGP 2022, tenendo d’occhio i progressi del giovane sudafricano, al grande salto dalla Moto3. Il boss della squadra è conscio del rischio, ma ripone grande fiducia in entrambi i suoi piloti, sottolineando il mix di esperienza e gioventù necessario in una squadra.

“La nostra filosofia è osservare i giovani talenti” ha sottolineato Razali. “Ma abbiamo anche imparato dallo scorso anno che dev’esserci un buon bilanciamento tra esperienza e gioventù: questa la nostra strategia.” Sottolineando anche il rischio che questo comporta. “È certo un azzardo” ha ribadito. “Ma l’abbiamo fatto in precedenza con Fabio [Quartararo] e Franky [Morbidelli], ora cerchiamo di ripeterlo con Darryn.” Aggiungendo un bilancio sul day-1. “Sappiamo che deve pensare solo ad adattarsi senza spingere, che ha sempre usato gli stessi due set di gomme medie, senza cercare i tempi. Guidare una Moto3 a Sepang è molto diverso da guidare una MotoGP.”

“Ma non ha pressione e siamo contenti dei suoi progressi.” E guardando al 2023? “È ancora troppo lontano. Ma se Darryn si comporta bene non vedo perché non dovremmo tenerlo. Avrebbe un anno di esperienza e guarderemmo ad un rookie da affiancargli.” Il presente però è Andrea Dovizioso. “Le cinque gare dell’anno scorso sono state molto importanti. Ha sufficiente esperienza e sicuramente ha lavorato molto durante l’inverno per prepararsi al meglio. È un pilota factory, come gli ufficiali.” Obiettivi? “Non credo voglia stare fuori dalla top 6 o dalla top 10. Realisticamente, la top 6 è quello che sia noi che lui stesso ci aspettiamo.”

Foto: RNF Team