Yamaha ha sospeso Maverick Viñales per il GP d'Austria in seguito ad una "inspiegabile manovra irregolare" in Stiria. Ecco il comunicato integrale.

Arriva una notizia decisamente inaspettata alla vigilia delle prime libere del GP d’Austria. Monster Yamaha disputerà il secondo evento MotoGP al Red Bull Ring senza Maverick Viñales! La casa dei tre diapason ha emesso un comunicato in cui spiega l’assenza del pilota di Figueres, parlando di “inspiegabile manovra irregolare” effettuata durante l’evento di Stiria. Di qui la decisione di sospenderlo per questa tappa, senza essere sostituito. Nervi sempre più tesi tra pilota e squadra… Di seguito il comunicato integrale.

“Yamaha è dispiaciuta di dover annunciare che la presenza di Maverick Viñales per il Gran Premio d’Austria è stata sospesa dal team Monster Energy Yamaha MotoGP. La sua assenza è dovuta alla sospensione del pilota per una inspiegabile manovra irregolare compiuta dal pilota durante lo scorso fine settimana nella gara in Stiria. La decisione segue un’analisi approfondita delle telemetrie e dei dati compiuta in questi giorni.”

“La conclusione è che la manovra del pilota potrebbe aver causato danni significativi al motore della YZR-M1, con conseguenti seri rischi per il pilota ed potenzialmente per gli altri piloti in gara. Il pilota non sarà sostituito. Decisioni riguardo le prossime gare saranno prese dopo analisi più dettagliate della situazione ed ulteriori discussioni tra Yamaha ed il pilota.”

Foto: Yamaha Racing