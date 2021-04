MotoGP, VR46 Academy: giornata MX al Ranch di Valentino Rossi

Giornata di motocross al Ranch di Valentino Rossi per gli allievi della VR46 Academy. Andrea Dovizioso si allena con Paulin e Gajser.

Il gruppo dell’Academy VR46 di Valentino Rossi è tornato nella base a Tavullia all’indomani del doppio evento in Qatar. Buoni i risultati raccolti in Moto3 con Niccolò Antonelli sul podio e Andrea Migno 4°. In Moto2 4° e 7° piazzamento per Marco Bezzecchi e Celestino Vietti, 8° Stefano Manzi. Nella classe MotoGP ci ha pensato Pecco Bagnaia a tenere alto l’onore dell’Academy: pole position e podio in gara 1, sesta piazza nel secondo Gran Premio.

Non è andata bene al vicecampione Franco Morbidelli che deve accontentarsi del 12° posto dopo una prima gara da dimenticare. Fuori dalla zona punti Luca Marini che si sta adattando alla nuova categoria e alla Ducati Desmosedici. Infine Valentino Rossi che torna a casa con un magro bittino di 4 punti.

Si volta pagina in vista del prossimo round a Portimao e per tutti i “cavalieri” della VR46 è tempo di allenamenti. Sabato al Ranch dedicato ad una sessione di motocross insieme al nuovo coach Bryan Toccaceli. “Due amici, una bella giornata, un po’ di fango e la stessa passione! Tutto il resto può aspettare“, afferma Stefano Manzi. “Giornata Motocross al Ranch contando i giorni prima di Portimao“, dichiara Pecco Bagnaia.

‘MX time’ anche per Andrea Dovizioso prima di dirigersi a Jerez per i test Aprilia. Il tre volte vicecampione del mondo ha tenuto una giornata di allenamento a Maggiora insieme a due stelle della MXGP, Gautier Paulin e Tim Gajser. Il 35enne ex Ducati si sta dedicando maggiormente alla sua passione per lo sterrato partecipando a delle gare a livello regionale su una 250cc quattro tempi Yamaha. Lunedì sarà per la prima volta su una Aprilia RS-GP. “E’ stato molto divertente e un onore condividere il percorso con questi due“, ha commentato il Dovi dopo lo straordinario venerdì. Ma il suo desiderio è tornare quanto prima nel paddock della MotoGP per contendere la zona podio ai suoi ex rivali.