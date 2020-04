Domenica 3 maggio i piloti MotoGP, Moto2 e Moto3 pronti per il Gran Premio di Spagna virtuale. Tutti i nomi ed il programma.

MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a disputare il primo Gran Premio virtuale: appuntamento al 3 maggio alle 15:00 sui canali ufficiali del Motomondiale. In concomitanza con quello che avrebbe dovuto essere il primo vero appuntamento europeo della stagione, ecco l’evento online che coinvolge piloti di tutte e tre le categorie. Dopo le prime due Virtual Race di successo, Dorna ha optato per una giornata di competizioni di questo tipo, con anche un risvolto solidale in questo periodo difficile.

Sono 11 i piloti schierati per la categoria MotoGP, manca un rappresentante del team LCR: Nakagami in Giappone non può usufruire dell’ultima versione del gioco online, mentre Crutchlow ha dato forfait. Per Aprilia ci sarà il collaudatore Lorenzo Savadori. Non c’è nemmeno Red Bull KTM Factory, che ha lasciato spazio ad entrambi gli alfieri del suo team satellite Tech3. Per la categoria Moto2 ci sono 10 piloti, dei quali tre ragazzi italiani. Sempre 10 anche i giovani in Moto3, con 4 rappresentanti del nostro paese.

Come detto, c’è il risvolto solidale. Two Wheels For Life ha lanciato una campagna per raccogliere fondi. In questo periodo ci si sta occupando in questo periodo dell’emergenza coronavirus e di altre malattie molto pericolose nell’Africa subsahariana. L’evento delle tre categorie verrà trasmesso alle 15:00 sui canali social MotoGP, ovvero Twitter, Instagram e Facebook, oltre al canale YouTube ed il sito ufficiale. In Italia le gare saranno visibili anche su Sky Sport MotoGP e DAZN.

MotoGP

Repsol Honda Team: Marc Márquez, Alex Márquez

Ducati Team: Danilo Petrucci

Monster Energy Yamaha MotoGP: Maverick Viñales

Team Suzuki Ecstar: Alex Rins

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Red Bull KTM Tech 3: Miguel Oliveira, Iker Lecuona

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

Moto2

Red Bull KTM Ajo: Jorge Martín

Flexbox HP 40: Lorenzo Baldassarri

Italtrans Racing Team: Enea Bastianini

American Racing: Marcos Ramírez

Beta Tools Speed Up: Jorge Navarro

Liqui Moly Intact GP: Marcel Schrötter

Aspar Team: Aron Canet

Petronas Sprinta Racing: Jake Dixon

NTS RW Racing GP: Bo Bendsneyder

Sky Racing Team VR46: Luca Marini

Moto3

Aspar Team Gaviota: Albert Arenas

Leopard Racing: Dennis Foggia

SIC58 Squadra Corse: Niccolò Antonelli

Kömmerling Gresini Moto3: Gabriel Rodrigo

Rivacold Snipers Team: Tony Arbolino

Red Bull KTM Ajo: Raúl Fernández

Estrella Galicia 0,0: Sergio García

Red Bull KTM Tech 3: Deniz Öncü

Sterilgarda Max Racing Team: Alonso López

BOE Skull Rider Facile Energy: Riccardo Rossi