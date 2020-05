Nuova competizione virtuale per la MotoGP, stavolta affiancata dalla MotoE. Si corre il 17 maggio a Misano, ecco tutti i piloti al via.

In attesa di ripartire con le attività ‘reali’, il Motomondiale continua in maniera virtuale. Dopo il primo Gran Premio online per MotoGP, Moto2 e Moto3 (un evento molto seguito), arriva l’annuncio di una nuova gara. Si corre il 17 maggio a Misano, protagoniste la categoria regina del Campionato del Mondo assieme alla MotoE, all’esordio in questa tipologia di competizione. Una volta di più questo evento sarà visibile alle 15:00 sui canali social e YouTube ufficiali MotoGP. Oltre a questi, in Italia la diretta sarà garantita anche da Sky Sport MotoGP e da DAZN.

Dopo la prima Virtual Race al Mugello, si torna sul suolo italiano, stavolta al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Sono 11 i piloti MotoGP protagonisti di questo evento, a cominciare dal campione in carica Marc Márquez, ma si unisce nuovamente anche Valentino Rossi. Non mancheranno certo, tra gli altri, anche i vincitori delle prime tre gare: Alex Márquez, Francesco Bagnaia e Maverick Viñales. Ducati e Aprilia schierano i rispettivi tester, ovvero Michele Pirro e Lorenzo Savadori.

Passiamo ora alla categoria MotoE, come detto all’esordio in queste competizioni virtuali. Schierato il campione 2019 Matteo Ferrari, che proprio di recente aveva chiesto una gara di questo tipo anche per il mondiale elettrico (ne abbiamo parlato qui). Nove in tutto i ragazzi pronti a competere, tra di loro anche Mattia Casadei e quattro dei rookie in griglia per la stagione 2020. La gara MotoE durerà 5 giri (il 50% della durata ‘reale’), nove invece le tornate da completare per la categoria MotoGP (35%).

MotoGP line-up

Repsol Honda Team: Marc Márquez, Alex Márquez

Ducati Team: Michele Pirro

Monster Energy Yamaha MotoGP: Valentino Rossi, Maverick Viñales

Team Suzuki Ecstar: Joan Mir

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

MotoE line-up

Trentino Gresini MotoE: Matteo Ferrari

Avintia Esponsorama Racing: Eric Granado

EG 0,0 Marc VDS: Mike Di Meglio

LCR E-Team: Xavier Simeon

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Mattia Casadei

Intact GP: Dominique Aegerter

Tech 3 E-Racing: Lukas Tulovic

Join Contract Pons 40: Jordi Torres

Openbank Aspar Team: Alejandro Medina