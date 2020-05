Maverick Viñales conquista la vittoria nel Gran Premio MotoGP virtuale. Lo spagnolo beneficia degli incidenti di Alex Márquez, poi 2°, e Francesco Bagnaia, 3°.

Maverick Viñales è l’uomo di giornata per il Gran Premio MotoGP virtuale a Jerez. Lo spagnolo è il terzo vincitore diverso in tre gare per la categoria regina. Seconda piazza per Alex Márquez, completa il podio Francesco Bagnaia, che vede sfumare il secondo successo consecutivo a due giri dalla fine per un incidente.

Sarà Fabio Quartararo a scattare dalla pole position, la seconda personale dopo quella ottenuta nella prima Virtual Race al Mugello. Il pilota francese precede in griglia il vincitore di Gara 1, Alex Márquez, e quello di Gara 2, Francesco Bagnaia. Ultima casella in griglia per il tester Aprilia Lorenzo Savadori.

Inizio di Gran Premio davvero impressionante soprattutto per i tanti incidenti nelle prime curve. Bagnaia e Alex Márquez scattano al meglio e sono subito in lotta per la prima piazza, fino alla caduta dello spagnolo dopo un contatto col collega. Come le precedenti, è una gara ricca di battaglie e di continui stravolgimenti di classifica per tutti i 13 giri da completare.

‘Pecco’ appare imbattibile fin da subito, fino al colpo di scena finale. Primo con un gran margine, ecco l’incidente che gli costa la vittoria. Ringrazia Maverick Viñales, che conquista così il successo davanti ad Alex Márquez ed a Francesco Bagnaia. Gara no per Fabio Quartararo, spesso a terra, chiudono la classifica Lorenzo Savadori e Tito Rabat.