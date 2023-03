MotoGP, Vinales sprona Aprilia: “Per battere Ducati serve un altro passo”

Maverick Vinales ha chiuso il test MotoGP di Portimao fuori dalla top-10 della classifica combinata ma con il sorriso sul volto. Felice dei progressi raggiunti dall’Aprilia RS-GP, è pronto a lottare per il podio sin dalla prima gara, forte di una moto che ha poco o nulla da invidiare alle big del campionato. Non preoccupa il 12° crono dell’ultima sessione preseason, in quanto non ha cercato il time attack e ha preferito lavorare per l’intera giornata con gomme usate.

L’ultima giornata di test MotoGP

Nell’ultimo giorno di test a Portimao si è concentrato principalmente sui long run ed evitato il tempo sul giro per una questione di mescole. “Nella ripartizione delle gomme avevamo l’anteriore dura, che si adatta molto bene alla nostra moto, ma sembra che (Michelin) non porterà quella mescola in gara. Quindi abbiamo abbiamo fatto i time-attack con le morbide, ma sappiamo che possiamo essere molto più veloci con le dure“. Inoltre un problema imprevisto ad una delle due RS-GP gli ha impedito di portare a termine l’intero programma previsto per domenica. “Domenica abbiamo avuto un problema su una delle moto. Abbiamo perso un po’ di tempo, ma è stato importante raccogliere tutte queste informazioni e migliorare per il prossimo weekend“.

Vinales in allerta per Ducati

Nelle ultime fasi ha messo a segno una simulazione di Sprint Race per non farsi trovare impreparato davanti alla grande novità del format MotoGP. L’Aprilia non è ancora una moto da titolo mondiale, ma con l’impegno dei tecnici di Noale si può compiere l’ultimo decisivo step. “Se vogliamo battere le Ducati dobbiamo fare un altro passo, loro sono molto forti, non solo Pecco, tutti i piloti… Ora è il momento di analizzare tutte le informazioni di quest’ultimo test e vedere come possiamo migliorare… Ci sono otto Ducati che sarà molto difficile battere“, ha proseguito Maverick Vinales. “Stiamo colmando il divario, ma in questo momento sono molto forti“.

Pecco Bagnaia ha stampato un giro impressionante (1’37″968) che ha sgretolato il record del circuito (1’38″725). I sette decimi di distacco non preoccupano il pilota di Roses, soddisfatto di aver ritrovato un buon feeling con la RS-GP anche a serbatoio pieno. “Mi sarebbe piaciuto vedermi in una posizione migliore, ma l’importante è essere davanti sabato e domenica quando conta. Rimango calmo, lavoro e mi concentro sui miei compiti. Pecco ha stabilito un record impressionante, quindi dobbiamo continuare a lavorare“.

Foto: MotoGP.com