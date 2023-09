Romanticismo sì ma pure qualche dubbio. Dani Pedrosa e Mattia Pasini sono dei fenomeni o il livello medio del motociclismo oggi è notevolmente più basso rispetto alcuni anni fa? Ovviamente non si può generalizzare, le due situazioni sono diverse così come i loro palmares e le loro professioni attuali. Mattia Pasini si è presentato a Misano in forma privatissima perché normalmente lavora come imprenditore e commentatore televisivo. Dani Pedrosa invece è il tester ufficiale KTM quindi con una moto al top. Resta il fatto che entrambi non gareggiano a tempo pieno dal 2018 ed a Misano sono stati all’altezza dei migliori. Le prestazioni di Pedrosa in modo particolare hanno sorpreso tutti ma non gli avversari che lo hanno sempre stimato. Dopo la gara tutti hanno speso parole di elogio nei suoi confronti. Maverick Vinales in modo particolare.

“La KTM è una delle migliori moto ma Dani Pedrosa è speciale, non è un pilota normale. Ha smesso da 4 anni, fa il collaudatore ed a 37 anni va così e quindi che dire? E’ fantastico. E’ sempre stato uno dei miei piloti preferiti di sempre, mi piace molto come guida. Sta dimostrando ancora di essere straordinario. Non è uno tra i migliori piloti della griglia ma della storia. Lo dico sinceramente e non per difendermi. Non è che il livello della griglia attuale non sia alto ma il fatto è che Dani è veramente un pilota speciale. Se io smetto e qualche anno dopo decido di fare una gara magari a Barcellona, anche se io sono allenato ed ho una moto competitiva io sono anni luce da Dani. Pedrosa è un fenomeno”.

Foto social Dani Pedrosa

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri