MotoGP, Viñales giù dalla moto a 218 km/h. I dati dell’incidente

Maverick Viñales, brividi in Stiria per la sua Yamaha rimasta senza freni. I dati dell'incidente al Red Bull Ring pubblicati da Alpinestars.

Nel fine settimana appena concluso Maverick Viñales ha corso davvero un grosso rischio. I freni della sua MotoGP sono esplosi ed il pilota, ormai impotente, si è dovuto buttare a 218 km/h, lasciando che la sua M1 proseguisse la sua corsa prima di infrangersi contro le barriere. Alpinestars ha pubblicato i dati relativi all’incidente che ha avuto come protagonista l’alfiere Monster Yamaha.

VIDEO Yamaha senza freni, Viñales si lancia

Come leggiamo, una scivolata sull’asfalto della durata di poco più di sette secondi (circa 5 in scivolata, altri due rotolando), con un impatto massimo di 23,45 G. Il pilota di Figueres non ha riportato alcuna conseguenza fisica, rialzandosi solo con la tuta rovinata e tanta delusione in corpo. Qualche problema in più per la sua MotoGP, a pezzi ed in fiamme contro le barriere.