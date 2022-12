MotoGP, Vinales-Espargarò: il buon rapporto verso il capolinea?

Dopo una stagione 2021 burrascosa, conclusa con lo stralcio anticipato del contratto con Yamaha, Maverick Vinales è approdato in Aprilia. Nel 2022 ha concluso il suo primo anno con la RS-GP, raccogliendo tre podi e l’11° posto in classifica piloti MotoGP. L’adattamento alla moto di Noale non è stato facile, passando da un motore 4L a un V4 con conseguente cambiamento di stile di guida. Ma è stato un anno basilare per il pilota di Roses che ha potuto familiarizzare con il prototipo e lo staff tecnico in attesa del grande slancio.

Vinales prepara il decollo

Nonostante nella prima metà del Mondiale ’22 non sia riuscito a raggiungere il livello di Aleix Espargaró, in diverse occasioni gli ha dato filo da torcere. Due podi consecutivi, Assen e Silverstone, gli hanno permesso di guadagnarsi la fiducia dei vertici aziendali. Poche settimane dopo a Misano è ritornato sul podio, una bella soddisfazione anche per la sua squadra. Ha firmato un rinnovo biennale, Massimo Rivola non ci ha pensato due volte. “Abbiamo ottenuto ottimi risultati e penso che siamo andati abbastanza d’accordo, sia con la squadra che con la moto. Siamo in un buon momento e penso che sia la cosa più importante. All’inizio della stagione è stato un po’ difficile per me, non conoscevo la moto. Penso che in questa stagione sia stato importante rimanere concentrati e imparare molto“.

La nuova sfida intestina

Nella prossima stagione MotoGP si volta pagina, avrà maggiore pressione, è chiamato a ritagliarsi un ruolo di primo piano all’interno della squadra. Il nuovo team satellite RNF amplia la concorrenza interna, dovrà fare i conti anche con Raul Fernandez e Miguel Oliveira, oltre al veterano Espargarò.

La preseason sarà breve, intensa e importante per studiare gli ultimi dettagli. “Il test sarà molto rilevante, ma ci sono pochi giorni, quindi sarà importante testare in modo intelligente“. La sfida diretta con Aleix si preannuncia interessante, Maverick Vinales non può sbagliare. Nel 2022 ha svolto perfettamente il ruolo di spalla, offerto il suo appoggio per cercare di aiutare il connazionale e l’Aprilia a vincere il titolo iridato. Soprattutto quando si trattava di dare feedback utili per lo sviluppo, visto che il costruttore veneto poteva contare ancora sulle concessioni. Tra i due persiste un’ottima collaborazione e amicizia, ma in pista non ci sono compagni. E presto la situazione potrebbe cambiare, sportivamente parlando…

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon

Foto: MotoGP.com