Maverick Vinales non è ancora al livello del gruppo di testa, ma questa stagione MotoGP potrebbe riportarlo a vivere le emozioni di una volta. Il collega di box Aleix Espargarò ha ottenuto uno storico successo a Termas, dimostrando che la Aprilia RS-GP22 ha le carte in regola per puntare in alto. Dopo anni difficili in Yamaha ha ritrovato un ambiente familiare, dimenticato la tragedia del cugino, fatto un reset mentale per affrontare il 2022 nel migliore dei modi.

Vinales e la svolta in MotoGP

Nelle prime quattro gare ha raccolto 19 punti, 7° in Argentina come miglior risultato. In un’intervista a MotoGP.com ricorda gli ultimi Gran Premi con la M1 con un misto di rabbia e sconsolazione. “L’anno scorso è stato molto difficile, sia a livello personale che professionale. Sono diventato più selettivo in tutto, prendendo qualcosa da un lato e aggiungendo dall’altro. Penso meno ai problemi e molto di più ai rapporti con le persone. Ascolto di più il mio corpo, oltre a guardarmi molto dentro. Penso solo a stare bene e in salute“.

La scelta di Aprilia non è stata semplice per un pilota abituato a lottare sempre nelle posizioni di vertice, ma era anche l’unica strada per ritornare subito in carreggiata dopo il divorzio da Yamaha. Lasciare la MotoGP anche per pochi mesi sarebbe potuto costare caro alla sua carriera. “Qui mi trovo bene con tutti. Ho molta fiducia, parliamo di tutto – racconta Maverick Vinales -. Vengo da una moto molto diversa, da una fabbrica molto diversa e anche con un carattere molto diverso“. Il trionfo di Aleix Espargarò apre nuovi orizzonti e spiana la strada verso il podio. “Abbiamo un ottimo rapporto, trascorriamo molto tempo insieme e questo aiuta sicuramente la squadra. C’è un’atmosfera rilassata e per me è meglio… E soprattutto quando guido la moto ho le idee chiare su cosa sia meglio o peggio“.