MotoGP, Vinales-Aprilia al decollo: “Se parlo esce sui giornali…”

Aprilia ha svolto un grandissimo lavoro in inverno dal punto di vista aerodinamico. La RS-GP23 si presenta profondamente rinnovata nella preseason MotoGP e dai box assicurano che altri aggiornamenti arriveranno a Portimao, poco prima dell’inizio del Motomondiale. Maverick Vinales e Aleix Espargarò promuovono i primi passi tecnici ma chiedono sempre qualcosa in più, come nella natura di ogni pilota. Da Noale sembrano pronti ad accontentarli, con un occhio rivolto anche alla nuova squadra satellite RNF. Tra i due box non ci sono muri e formano un solo ambiente, segno dell’intesa ottimale di questa inedita partnership.

Preseason MotoGP all’insegna dell’aerodinamica

L’aerodinamica è l’aspetto che attira maggiormente l’attenzione e sono ormai note le varie modifiche sulla nuova Aprilia. La RS-GP23 ha evoluto la pancia della carena, che ora è più sagomata e ha un profilo superiore più marcato, il codone è più affusolato, le feritoie in stile F1 ai lati del cupolino per migliorare l’efficienza aerodinamica, ala anteriore aggiornata. Sono solo i primi passi del nuovo anno, ma il secondo posto di Maverick Vinales nella prima giornata di test MotoGP in Malesia è sicuramente incoraggiante. L’ex pilota Yamaha nel 2022 si è accodato al più esperto collega Aleix Espargarò, quest’anno ha intenzione di superarlo e prendere in mano le redini della Casa di Noale.

Affinata la moto nella preseason sarà il momento di cominciare a fare sul serio. La stagione prenderà il via in Portogallo con la novità delle Sprint Race, “per me è soprattutto un cambiamento mentale“. Con le qualifiche che saranno un momento clou del weekend, perché decideranno la posizione di partenza per entrambe le gare. Nessuna particolare richiesta al d.t. Romano Albesiano, con l’arrivo del suo ex capotecnico Manu Cazeaux l’intesa ai box adesso è perfetta. Durante l’inverno è stato a Noale, ha visto il lavoro che stavano eseguendo gli ingegneri, ma resta un segreto… “Se lo dico poi esce sul giornale, quindi lo tengo per me“.

Vinales e Aprilia all’assalto del titolo

L’Aprilia 2023 ha sicuramente migliorato in percorrenza di curva, scorre più fluida, è più agile nei cambi di direzione. Ma non bastano le buone sensazioni, la Casa veneta e Maverick Vinales si sono uniti per vincere, grossi gli investimenti in galleria del vento e la RS-GP comincia ad essere copiata. E’ sicuramente un buon segno, la concorrenza è agguerrita, anche se l’attenzione per ora è rivolta solo all’interno del box. La preseason servirà per prendere coscienza in vista del nuovo campionato di MotoGP, per confermare gli ultimi step tecnici e arrivare a Portimao pronti alla battaglia. “Io mi concentro solo su me stesso – ha spiegato il pilota di Roses a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Mi interessa capire a che livello saremo, lavorare con calma senza guardare fuori dal box. Se lo faremo bene avremo la possibilità di vincere a ogni gara“.