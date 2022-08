MotoGP, Vinales a caccia su Zeltweg: “Ho un conto in sospeso”

Ad un passo dal podio al Sachsenring, primo podio ad Assen, bis a Silverstone. Maverick Vinales sembra aver preso il decollo con il suo ‘caccia’ Aprilia RS-GP e promette scintille nella seconda parte del campionato MotoGP. Non ha mai dubitato sul suo adattamento al prototipo di Noale, aveva promesso che ce l’avrebbe fatta a giocarsela per la vittoria e in Inghilterra è andato molto vicino. Una sbavatura alla curva 1 nell’ultimo giro a Silverstone ha reso tutto più facile a Pecco Bagnaia, che si è involato verso il successo. La sfida è solo rimandata e il Red Bull Ring potrebbe essere lo scenario ideale.

Massima intesa tra Espargarò e Vinales

Il suo compagno di box Aleix Espargarò è in lotta per il Mondiale, presto ci sarà anche una squadra satellite per accelerare sullo sviluppo, Massimo Rivola è in trattativa con un importante sponsor. Aprilia getta le basi per un futuro radioso. “Sia Aleix che l’Aprilia stanno facendo un campionato spettacolare – ha affermato Maverick Vinales a Dazn -. Non lasciano niente, stanno dando tutto e noi come squadra abbiamo un buon vantaggio. Prepariamo le gare molto bene… Noi due stiamo crescendo molto velocemente. Questa è la mentalità e credo sia il segreto della nostra squadra. Lavoriamo come un solo pilota. L’obiettivo è vedere l’Aprilia campione“.

Top Gun a caccia del Red Bull Ring

Dal 2015 ad oggi c’è una bella intesa tra i due piloti spagnoli, tant’è che è stato Espargarò a spingere su Massimo Rivola per portare l’ex Yamaha in squadra. “Avere un compagno di squadra forte come Aleix è qualcosa di magnifico… Per me ogni epoca ha il suo momento, il suo modo di essere. Sono nel posto giusto al momento giusto con Aprilia, una situazione perfetta nella mia vita“. Tra una settimana la MotoGP ritornerà in azione e Maverick Vinales avrà un’altra opportunità per inseguire la sua prima vittoria con il marchio veneto. “Vincere in Austria per me sarebbe un sogno. Sarebbe un traguardo raggiunto dopo tanto lavoro e sofferenza. Ho un conto in sospeso con quel circuito. È uno dei circuiti in cui voglio essere davanti, guardo il calendario e non vedo l’ora di correre“.