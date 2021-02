Rotta verso il Vecchio Continente per i piloti extraeuropei del Motomondiale, tra routine consolidate e primi trasferimenti per l'intera stagione. Alcuni esempi.

Manca sempre meno ai primi test per la nuova stagione del Mondiale MotoGP, per tutte le categorie interessate. Per prepararsi al meglio svariati piloti extraeuropei si stanno spostando in Europa, tra chi ripete una routine ormai consolidata e chi per la prima volta trascorrerà l’intero anno nel Vecchio Continente. Quest’anno possiamo parlare anche di un’ulteriore motivazione, vista la pandemia attuale che condiziona qualsiasi spostamento. Facciamo qualche esempio.

Giusto ieri c’è stata la presentazione di LCR Honda con protagonista Takaaki Nakagami. È stato lo stesso pilota giapponese a spiegare la sua situazione durante l’evento. “Vivo in Spagna, solo a fine stagione sono tornato a casa per un mesetto circa. Ho trascorso un po’ di tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Ora sono tornato in Europa, anche un po’ prima rispetto al solito, per prepararmi per il nuovo anno.” Possiamo certamente citare anche Jack Miller, spostatosi svariati anni fa per rincorrere il sogno delle due ruote. Quest’anno non è certo diverso, come dimostrano gli ultimi allenamenti sulle piste spagnole.

Parliamo anche del pilota Moto2 Somkiat Chantra: l’unico rappresentante thailandese del Motomondiale ha appena lasciato il suo paese, diretto in Spagna per continuare a prepararsi per il suo terzo anno nella classe intermedia. Un altro esempio è Eric Granado, pilota brasiliano pronto per un 2021 diviso tra MotoE ed ESBK. “Inizia una nuova sfida” ha scritto sui suoi canali social. “Trascorrerò l’intera stagione in Spagna. Certo non sarà facile rimanere lontano dal mio paese, dalla mia famiglia, dalla mia ragazza, dagli amici… Ora continuerò la mia preparazione di sempre, stavolta però dall’altra parte del pianeta e con i migliori.”

Foto nel testo: Facebook

Foto di copertina: Instagram @ericgranado