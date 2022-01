Allenamenti intensi verso la stagione 2022. Piloti MotoGP (come il duo Suzuki) e Moto2 (come Acosta) in azione su piste tra Spagna e Portogallo.

Manca ancora un po’ ai primi test ufficiali del nuovo anno, un altro passo verso la stagione MotoGP 2022. I piloti stanno intensificando la preparazione, tra chi si allena in MX (come il campione 2021 Fabio Quartararo, in azione in questi giorni al Motocross Dorno), in bici od in palestra, ma alcuni di loro hanno cominciato a riprendere il feeling anche con l’asfalto. È il caso di alcuni piloti della top class e non solo, come stiamo vedendo proprio in questi giorni su determinati tracciati della penisola iberica.

L’iridato 2020 Joan Mir ad esempio è entrato in azione ieri all’Autódromo do Algarve di Portimao. Altri invece sono in Spagna, a cominciare dal compagno di box Alex Rins. Il #42 (in sella ad una GSX-R1000R tutta nera col suo numero in rosso) e l’inseparabile amico, il pilota Moto2 Albert Arenas (con una Yamaha R1 tutta nera, più qualche giro con una Panigale V4R) hanno condiviso prima il Circuit Ricardo Tormo, per poi andare ad Almería. Dove hanno trovato compagnia, ovvero Jorge Martín e Pedro Acosta.

Il best rookie MotoGP 2021 è sceso in pista con una Ducati Panigale V4S dalla livrea molto colorata, come si vede in foto di copertina. Con lui il fresco campione Moto3 e prossimo rookie Moto2 con una Yamaha R1 nera. Allenamenti sempre più intensi in preparazione ai prossimi test ufficiali, in programma a febbraio e marzo. Per la MotoGP, trasferte prima a Sepang e poi in Indonesia nelle prime due di febbraio (5-6/02, 11-13/02), mentre Moto2-Moto3 saranno a Portimao dal 19 al 21 febbraio.

Foto: Instagram-Jorge Martín