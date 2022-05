MotoGP, Valentino Rossi: “Vado ancora forte, come prima…”

Nel week-end di MotoGP al Mugello 2022 Valentino Rossi ha avuto una parte marginale, per la prima volta dopo 26 anni di storia nel Motomondiale. Alle 12:20 ha lasciato il box del suo team Mooney VR46 per la cerimonia di ritiro del numero 46, con lui tutta la squadra e gli allievi dell’Academy al grande completo. La sua ultima gara in classe regina risale a sei mesi fa, il tempo passa, ma non la voglia di correre e di vivere il paddock: “Ho sempre dato il massimo, è stata una carriera lunghissima e fantastica, era il momento giusto. Ci ho provato fino all’ultimo, pensavo di poter vincere, ma poi è arrivato il momento“.

Valentino Rossi tra due e quattro ruote

Valentino Rossi non è mai andato in pensione per davvero. Chiusa la pagina della MotoGP ha fatto l’esordio nel GT WCE con l’Audi R8 del team Wrt, con risultati ancora poco esaltanti. Ma il nove volte campione del mondo ha ricominciato un nuovo capitolo professionale da rookie e sortiscono il loro effetto sulla vita del Dottore… “Le corse in auto mi stanno aiutando, smettere di colpo e non fare proprio nulla sarebbe stata più difficile. Invece mi diverto, è un grande impegno e bisogna lavorare seriamente, sono una decina di gare all’anno e quindi è l’impegno giusto“. Per la seconda volta dall’inizio del campionato MotoGP ha presieduto ai box al fianco di Luca Marini e Marco Bezzecchi: “Tanta Italia, il campionato è bellissimo e molto combattuto. Pecco e Bastianini stanno facendo paura, Ducati e Aprilia la stanno facendo da padrona, ma anche Marini e Bezzecchi vanno forte“.

La nuova vita del papà

A riempire le giornate del 43enne ci pensa anche sua figlia Giulietta, nata meno di tre mesi fa. “Sono diventato babbo e anche quello è un bell’impegno. Per il resto non è cambiato tanto, mi alleno in moto con i ragazzi, anche se non ho un obiettivo. Vado forte ancora, come prima… anche perché sono passati solo tre mesi“. Nella sua dimora a Tavullia “c’è una bella atmosfera, abbiamo nonna Stefy di fianco, è impazzita… le abbiamo dato una seconda giovinezza. Fino ad ora Giulietta rispecchia il carattere tranquillo mio e della Franci, dorme di notte, quasi come me. Ci stiamo divertendo, è una figata. Si muove poco perché ha solo due mesi e mezzo, però si vede che ha i cavalli“.