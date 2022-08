MotoGP, Valentino Rossi: un nuovo sponsor per il team VR46

Dopo aver sancito la collaborazione con Fantic nel progetto Moto2, la VR46 continua ad espandersi a macchia d’olio nel paddock della MotoGP. La squadra di Valentino Rossi ha raccolto il suo primo podio in classe regina ad Assen con il rookie Marco Bezzecchi e conta su una moto fortemente competitiva come la Ducati Desmosedici GP. Tutto procede a gonfie vele per il Mooney VR46 Racing Team che dà il benvenuto al Official Partner per la stagione in corso e per il 2023 in entrambe le categorie, MotoGP e Moto2. Nel suo anno di esordio il team di Tavullia si fa spazio tra i big e guarda con ottimismo alla seconda parte di stagione. Adesso l’obiettivo è portare anche Luca Marini sul podio o magari alla vittoria.

Un nuovo partner per il marchio VR46

Nasce una nuova sinergia con SisalTipster, il progetto editoriale che si sviluppa su Instagram e analizza il mondo dello sport da punti di vista unici, offrendo tips, statistiche, curiosità e informazioni a 360° sulle maggiori competizioni sportive. Una nuova piattaforma di analisi sportiva di alto livello, dedita alla pubblicazione di dati tecnici, statistiche e informazioni relative ai principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Già a partire dal GP di Silverstone il marchio SisalTipster comparirà sulle Ducati di Luca Marini e Marco Bezzecchi e sulle Kalex di Celestino Vietti Ramus e Niccolò Antonelli.

Alessio Salucci, Team Director di Mooney VR46 Racing Team, entusiasta di poter annunciare la nuova partnership. Un altro tassello per la scuderia di Valentino Rossi che sogna in grande. “La partnership debutterà in pista tra pochissime ore proprio qui a Silverstone, e grazie a SisalTipster otterremo un’analisi di dati e statistiche relative al Team e alla MotoGP da punti di vista unici che ci aiuteranno a comprendere a 360 gradi le performance dei nostri piloti“. Nella prossima stagione MotoGP il team VR46 continuerà con Marini e Bezzecchi. E da Ducati Corse si aspettano grandi prestazioni dai due giovani talenti dell’Academy.