MotoGP, Valentino Rossi tocco di magia: una spinta per Bezzecchi e Marini

La presenza di Valentino Rossi porta quel pizzico di magia e fortuna nel box del team Mooney VR46. Nel sabato di qualifiche MotoGP a Portimao Marco Bezzecchi conquista la seconda fila, per la prima volta in questa stagione si è qualificato in una sessione Q2, in condizioni difficili anche per i piloti più esperti. Luca Marini sarà ottavo in griglia, spalleggiato dai fratelli Alex e Marc Marquez in terza fila. Per la squadra di Tavullia è la miglior sessione di squadra in questo campionato di esordio in classe regina.

Il rookie MotoGP si scatena

Le condizioni estreme del circuito portoghese esaltano l’aggressività e il coraggio del ‘Bez’. Le due cadute non hanno frenato il debuttante dell’Academy. “Ero già felice al mattino, fino all’incidente. È stato un altro high-side violento. Ho dovuto trovare il limite e fatico ancora sul bagnato. Ma in queste condizioni per metà asciutte e per metà bagnate, sapevo di poter essere forte – racconta Marco Bezzecchi – . Perché generalmente sto bene in queste condizioni, anche nelle altre classi. Il sesto posto è migliore del previsto, mi rende molto felice“.

Avere ai box Valentino Rossi ha dato motivazioni extra, il nove volte campione del mondo si è seduto a fianco dei due giovani alfieri, dispensato consigli utili. “Lo stile di guida sul bagnato è lo stesso dell’asciutto, ma ovviamente bisogna rischiare un po’. Forse sono bravo… Sono stato molto veloce rispetto agli altri e ho provato un po’ più forte ad ogni giro, e sono caduto. Potrei averne bisogno come lezione per la prossima volta“. L’arrivo di Valentino Rossi ha contribuito a questo risultato? “È sempre bello averlo qui. Abbiamo trascorso molto tempo ai box insieme, il che è positivo. Ci osserva anche dal lato della pista e ci dà qualche consiglio“.

La magia di Valentino Rossi

Bisogna mettere la ciliegina sulla torta a questo week-end di MotoGP. Warm-up strategicamente fondamentale per testare le condizioni di asciutto, visto che finora tutte le sessioni sono state sul bagnato. Le idee sulla strategia gomme sembra chiara, almeno in base ai dati dell’anno scorso: doppia slick media. “Per la gomma posteriore la media è sicuramente una buona opzione, per l’anteriore dipenderà molto dalle temperature“.

Ottavo posto in griglia per Luca Marini che ha dovuto passare anche l’ostacolo della Q1, impresa riuscita insieme ad Alex Marquez. Ha scelto di montare la slick, ma rispetto a Pecco Bagnaia la tempistica risulta più azzeccata e la maggior prudenza decisiva. Prima ha fatto riscaldare gli pneumatici da asciutto, poi ha dato l’assalto al crono. “Vale mi ha aiutato molto. Non solo ha una grande passione per le corse, ma ha anche un occhio come nessun altro”, ha dichiarato il fratello di Valentino Rossi. “Ha guidato in MotoGP fino all’anno scorso e prima ancora per tutta la vita. Ed era anche abbastanza bravo“, ha scherzato Marini. “Vede davvero molte cose. Ci osserva e capisce esattamente cosa proviamo mentre guidiamo“.

Foto di Valter Magatti