MotoGP, Valentino Rossi spinge sul fratello Luca: “Mi aspetto tanto”

Il team Mooney VR46 di Valentino Rossi ha inaugurato la stagione MotoGP ’23 al CUPRA Garage Milano in Corso Como 1. Domani il Dottore sarà impegnato al Paul Ricard per il primo test ufficiale del Fanatec GT WCE e continuerà il suo lavoro sulla nuova BMW M4 GT3, ma non ha voluto fare mancare la sua vicinanza alla squadra impegnata in classe regina. A disposizione di Luca Marini e Marco Bezzecchi ci saranno le Ducati Desmosedici GP22, la stessa moto con cui Pecco Bagnaia si è affermato campione del mondo.

Valentino Rossi: prima vittoria da team owner

Un secondo posto e una pole position nella stagione di esordio, adesso è tempo di puntare al gradino più alto del podio. Il grande guru Valentino Rossi non fa mistero del suo obiettivo: “Mi aspetto una grande stagione, l’anno scorso è stato l’esordio dopo tanti anni di esperienza in Moto3 e Moto2. Nonostante fosse un team nuovo ha lavorato sempre molto bene. Abbiamo due piloti molto veloci e spero con un anno in più di esperienza possa fare un altro step, lottare per vincere qualche gara“.

Nei test invernali della preseason MotoGP Luca Marini ha piazzato il miglior crono e dovrà centrare il primo podio nella massima serie. “Da Luca mi aspetto tanto nella sua terza stagione, ha fatto un bel miglioramento, è stato un anno in crescita, ha lottato tante volte per le prime posizioni. Si sarebbe meritato un podio – ha rimarcato il fratello maggiore Valentino Rossi -, nei test è stato veloce e parte pronto per essere competitivo. Anche da ‘Bez’ mi aspetto tanto, è riuscito a fare il podio al primo anno, nel secondo anno mi aspetto che sarà più veloce“.

Alessio Salucci regista del puzzle

A fare da garante all’interno del box ci sarà Alessio Salucci, direttore sportivo e storico collaboratore del nove volte iridato. “Un anno in più di esperienza del team ci aiuta tanto. L’anno scorso siamo partiti da rookie, il supporto della Ducati è fantastico, abbiamo delle moto bellissime che vanno fortissimo, l’abbiamo visto in Malesia. Per il team saranno più facile da sistemare queste moto, perché sono dell’anno scorso, è la moto di Pecco Bagnaia. Una era proprio la sua – ha raccontato ‘Uccio’ a Sky Sport -, rossa sotto con il numero 63, mi ha riempito di orgoglio“.

Difficile puntare al titolo mondiale di MotoGP, i dettagli faranno la differenza, ma il Mooney VR46 Racing Team può togliersi delle grosse soddisfazioni. “La differenza la fa il dettaglio, una persona messa nel box nel posto giusto. Basta una persona nel posto sbagliato o nel posto migliore, poi nella preparazione invernale c’è tanta roba, nel feeling che sente e riesce a trasmettere alla squadra. Il team è come un puzzle, bisogna sistemare tutte le cose al giusto posto e poi bisogna vedere – ha concluso Alessio Salucci -. Vale è contento, questo è un suo progetto, non dimentichiamoci che il team è suo”.