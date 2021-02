MotoGP, Valentino Rossi: panino e camino… pensando al futuro

Valentino Rossi e i ragazzi dell'Academy intensificano gli allenamenti al Ranch. Prossima settimana partenza per il Qatar dove inizia la preseason MotoGP.

Si intensificano gli allenamenti in vista dell’esordio stagionale in MotoGP con i nuovi colori del team Petronas SRT. Valentino Rossi e i ragazzi della VR46 Riders Academy si allenano al Motor Ranch di Tavullia a pochi giorni dalla partenza per il Qatar. Cambio di livrea ma moto factory come in passato, avrà tutto il sostegno da parte della Yamaha. Non perde la sua rusticità il Dottore: “Flat track style… E poi un classico panino davanti al camino“. Il 1° marzo si terrà la presentazione ufficiale, lo shooting fotografico si è tenuto nei giorni scorsi in Romagna insieme al compagno di squadra Franco Morbidelli.

In periodi di emergenza Covid meglio evitare ogni spostamento oltre confine. D’altronde nella prossima stagione il team malese potrà contare su un duo italiano. Tutto made in Italy, compreso il grafico Alex che realizza le nuove carene per Petronas SRT. Per Valentino Rossi si prospetta un’altra annata all’insegna degli interrogativi. Proseguirà la sua carriera in MotoGP anche nel 2022? Serviranno almeno sei o sette gare, come preannunciato dai suoi fedelissimi. Ma il clan di Tavullia lavora in sordina anche per il nuovo team VR46 che dovrebbe entrare in classe regina il prossimo anno. Al di là del risultato sarà un Mondiale ricco di sorprese e momenti di attesa per il popolo giallo e i tanti appassionati di Motomondiale.