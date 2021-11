Yamaha R1 GYTR VR46, una moto speciale per Valentino Rossi

Yamaha omaggia Valentino Rossi realizzando una moto speciale. Ecco la R1 GYTR VR46 Tribute, mostrata oggi all'EICMA 2021.

È stato l’ultimo anno di Valentino Rossi da pilota a tempo pieno, con celebrazioni ed omaggi di ogni tipo. Da Yamaha ne arriva uno molto speciale: si tratta di una R1 GYTR VR46 Tribute, un tributo appunto alla lunga carriera di successo del pilota di Tavullia. Ben 26 anni, conquistando nove titoli tra MotoGP, 500cc, 250cc e 125cc, oltre a 115 vittorie e 235 podi in totale in 425 gare disputate. La casa dei tre diapason, parte importante della storia del pluricampione delle due ruote, ha voluto realizzare questo modello particolare.

























Un pezzo particolare mostrato all’EICMA 2021 e donato a Rossi, per la prima volta presente all’evento, davanti al pubblico festante. Una moto unica, con una livrea disegnata da Aldo Drudi, amico personale del Dottore. Questa speciale R1 presenta componenti della GYRT 2022, frutto di un continuo sviluppo celebrato quest’anno con la Tripla Corona nel Mondiale Superbike. La lista di componenti speciali per questa moto-omaggio è lunga, sia per quanto riguarda quelli dalla GYTR 2022 che per le parti sviluppate per la Superbike.

I dati tecnici della Yamaha R1 GYTR VR46 Tribute

Foto: Yamaha Racing

