MotoGP, Valentino Rossi: l’addio in scia a Jorge Lorenzo

Valentino Rossi sembra vicino all'addio. Dopo Jorge Lorenzo il mondo della MotoGP rischia di perdere un altro dei suoi piùà grandi campioni.

Jorge Lorenzo ha deciso di lasciare la MotoGP alla fine del 2019, dopo una stagione costellata di pessimi risultati. A distanza di due anni la storia si ripete con Valentino Rossi, sebbene con le dovute differenze. Il maiorchino ha dovuto adattarsi ad una moto assai complessa come la Honda RC213V, fare i conti con una serie di infortuni e un compagno di box sin troppo scomodo come Marc Marquez. Il campione di Tavullia, invece, continua a lavorare su un prototipo molto familiare come la Yamaha M1, non ha riportato infortuni recenti. E può godere di un ambiente familiare ai box con l’amico Franco Morbidelli al suo fianco.

Due fuoriclasse ‘out’ in due anni

Strade diverse che portano entrambe al capolinea delle dimissioni. La MotoGP nell’arco di un biennio si ritrova a vivere un cambio generazionale improvviso. Nel calderone “rivoluzionario” anche Andrea Dovizioso e rischia di finirci persino il non ancora 30enne Danilo Petrucci. Il responso finale di Valentino Rossi arriverà nelle prossime settimane: 17 punti in nove gare, 19° posto in classifica. Numeri che ricordano quelli di Jorge Lorenzo a metà stagione 2019: 19 punti iridati e 16° in classifica, senza mai entrare nella top 10. Il Dottore è arrivato 10° soltanto al Mugello nella prima parte di questo Mondiale.

Il boss della Dorna, Carmelo Ezpeleta, non mette sullo stesso piano i due fuoriclasse. “La MotoGP è più competitiva che mai. Rossi ha dovuto abituarsi a una nuova squadra. Il suo adattamento è stato migliore di quello che ha fatto Lorenzo alla Honda. Nelle corse, le auto e le moto più estreme sono molto competitive, ma solo se riesci a gestirle. La cosa difficile è farlo“, ha detto all’edizione spagnola di Motorsport. Se Valentino Rossi dovesse scendere dalle moto per lui sarà un addio parziale. Intraprenderà una nuova carriera nel WEC e resterà in classe regina con il suo nuovo team Aramco VR46. “È fantastico che Valentino e il suo team continuino ad essere qui. Ne abbiamo parlato a lungo. Ora ha funzionato. Sono sicuro che Valentino sarà nel paddock“.