Valentino Rossi sta per realizzare un piccolo grande sogno nella sua carriera di pilota. Questa settimana prenderà parte per la prima volta ad una gara automobilistica sullo storico circuito di Le Mans. La MotoGP Legend sarà ancora una volta al volante della sua BMW M4 GT3 per partecipare alla Road to Le Mans, conosciuta anche come Michelin Le Mans Cup.

L’esordio di Valentino Rossi a Le Mans

Il Dottore non gareggerà alla 24 Ore di Le Mans, ma potrà conoscere meglio il Circuit de La Sarthe, in vista del 2024, quando probabilmente sarà alla guida di una delle Hypercar BMW nel campionato WEC. Per quest’ano deve accontentarsi di questo evento di contorno alla famosa 24 Ore, in programma dal 7 al 9 giugno. Il format prevede due gare di 55 minuti, dove parteciperanno insieme vetture GT3 e LMP3, che avranno a disposizione anche due sessioni di prove libere e due di qualifiche. Ogni auto avrà un equipaggio formato da due piloti, con il cambio pilota obbligatorio.

Come di consueto nel 2023, Valentino Rossi guiderà la BMW M4 GT3 (motore turbo a sei cilindri in linea con una cilindrata di 3 litri e fino a 590 CV) del team belga WRT. “Non vedo l’ora di correre a Le Mans, mi sono preparato bene al simulatore“. Al volante della BMW si alternerà con il beniamino locale Jerome Policand, team leader di Akkodis ASP, uno dei principali concorrenti del Team WRT. Ma Policand e il capo del team belga Vincent Vosse sono vecchi amici, da qui la formazione “sui generis” per Le Mans. “Quando ho chiesto a Vincent per la prima volta se fosse vero che avrei condiviso la macchina con il caposquadra del nostro più grande rivale, mi ha solo chiesto se sarebbe stato un problema… Sono fiducioso che saremo forti a Le Mans“.

Gara 1 inizierà giovedì 8 giugno 2023 alle 18:30. Gara 2 si disputerà venerdì 9 giugno 2023 dalle ore 11:30. L’evento può essere seguito in live streaming in inglese o francese sul canale YouTube ufficiale della Michelin Le Mans Cup.

Weekend di MotoGP al Mugello

Subito dopo la gara in terra francese, Valentino Rossi volerà al Mugello per seguire la sua squadra Mooney VR46 impegnata nel campionato MotoGP. Dal prossimo fine settimana il team di Tavullia potrà contare sul nuovo partner commerciale eBay, che comparirà sulle livree delle Ducati GP22 di Luca Marini e Marco Bezzecchi, sulle tute, nel box e sui materiali di comunicazione. La collaborazione prevede, nei mesi a venire, una serie di progetti e iniziative dedicate a tutti i fan VR46 e alla community di appassionati di eBay, da sempre punto di riferimento nel mondo degli accessori e ricambi per auto e moto.

Anche se per il momento si tratta di una piccola comparsa grafica, la partnership si prospetta di grande tenore. “Non possiamo che essere orgogliosi che un marchio di questo tipo, presente in più di 190 paesi, si sia avvicinato alla MotoGP attraverso il nostro progetto“, ha dichiarato Alessio Salucci. “Questa nuova sinergia porterà un respiro internazionale e una serie di vantaggi e servizi a tutti gli utenti della piattaforma e ai nostri fan“.

