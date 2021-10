MotoGP, Valentino Rossi: il commiato di mamma Stefania e papà Graziano

Valentino Rossi si prepara per il prossimo week-end MotoGP di Misano-2. Sarà il momento dei saluti: le parole dei genitori Graziano e Stefania.

Valentino Rossi si prepara alla seconda gara stagionale sul circuito di Misano. Sarà sicuramente un week-end da ricordare per le celebrazioni in allestimento da parte dei suoi fan e di tutta la gente che seguirà da casa. Saranno solo 35.000 i fortunati che occuperanno le tribune dell’autodromo di San Marino, ma ci saranno milioni di tifosi incollati alla TV per vivere questo suo ultimo Gran Premio di casa. Ricordando magari i tempi d’oro che hanno fatto sognare almeno due generazioni, visto che sarà difficile puntare alla vittoria numero 116 o al podio numero 200.

Vale rincorre un buon risultato

Misano-2 sarà una tappa ancora più complicata rispetto a quella di un mese fa, con le condizioni meteo autunnali che faranno la loro parte. Nelle ultime due settimane Valentino Rossi ha recuperato le forze dopo l’impegnativa trasferta di Austin e si è allenato al meglio sul fisico e al Ranch di Tavullia. “Mi sono allenato duramente a casa per assicurarmi di poter affrontare queste ultime tre gare nelle migliori condizioni fisiche“.

Andrà alla ricerca di una prestazione degna del suo nome, provando a regalare qualche emozione al popolo giallo che sta preparando la festa per lui. “Dobbiamo lavorare per dare il massimo, cercare di essere un po’ più veloci rispetto alle ultime gare e migliorare il setting per essere più competitivi. La gara precedente a Misano è stata già un momento molto emozionante per me. Ovviamente questa sarà una gara speciale e spero davvero che i tifosi italiani possano godersela“.

Le parole dei genitori

Non sarà l’addio definitivo di Valentino Rossi alla MotoGP, perché nel suo nome proseguirà il nuovo team e i suoi allievi dell’Academy. Ma si tratta di un eterno grazie per quanto fatto in questo sport. “Valentino è stato uno che ha dato tutto quello che aveva al motociclismo – sottolinea il padre Graziano -. E da questo sport ha preso tantissimo, soprattutto l’amore di tanta gente. Questa è una cosa che non dimenticherai più nella vita. Sua figlia sarà ben contenta di avere un babbo che ha avuto una simile dolce esperienza nella vita“.

Mamma Stefania Palma ha trascorso parte della sua vita a sospirare davanti alla TV per guardare suo figlio in moto. E proseguirà ancora per assistere il secondogenito Luca Marini. “Nella gara l’importante è quello che esprime. La partenza è impegnativa, però già si capisce che lui sarà sempre attento a quello che deve fare. Tutte le persone che si sono appassionate di moto hanno capito che con Valentino si possono fidare di questo sport, anche se è molto pericoloso. Vale esprime fiducia“.

