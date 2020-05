Valentino Rossi in pista oggi al Misano World Circuit. Primo assaggio per il pilota di Tavullia dopo lo stop forzato. Le prime immagini.

Valentino Rossi torna in azione su un tracciato stradale. Dopo la lunga pausa forzata, anche il Dottore può saggiare nuovamente l’asfalto di una pista di livello internazionale. Per tutti gli atleti sono ricominciati gli allenamenti all’aperto, ma nel caso di Rossi solo al Ranch. Nei giorni 23-24 maggio poi ci saranno due giorni di prove libere, ma il nove volte iridato non ha aspettato. Ecco una prima immagine (foto: Marzio Bondi).

In questo periodo il tracciato di Misano ha riaperto i battenti. Via libera quindi ai piloti di interesse nazionale che vogliono riprendere ad allenarsi, preparandosi alla ripartenza in questo strano 2020. Abbiamo visto il campione MotoE Matteo Ferrari, i tester MotoGP Michele Pirro e Lorenzo Savadori, così come alcuni piloti del CIV (qui le immagini). Le ultime disposizioni hanno consentito anche a Valentino Rossi di girare su questa pista.

Un inizio per quella che si rivela una stagione molto importante. In ballo c’è il suo futuro: il ritiro, oppure il passaggio in Petronas Yamaha SRT. “Io voglio continuare, ma solo se sono ancora competitivo” ha precisato il Dottore al riguardo. “Non è facile, visto che non abbiamo ancora disputato una gara. Non abbiamo ancora parlato, ma Petronas è un’ottima opzione. Se ci andrò, non sarà per una ‘stagione di addio’.”