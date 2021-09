MotoGP, Valentino Rossi: “Gomme Michelin? Serve più coerenza”

Valentino Rossi protagonista in conferenza stampa a Misano. Penultimo Gran Premio su questo tracciato prima dell'addio alla MotoGP.

Penultima gara in MotoGP sul circuito di Misano per Valentino Rossi. Nonostante la capienza ridotta sugli spalti, si prevede una marea gialla di tifosi a rendergli onore, chi non ha trovato il biglietto potrà contare sull’appuntamento di ottobre. Sarà un week-end speciale per il campione di Tavullia che si ritrova ai box un vecchio rivale come Andrea Dovizioso. “Sono contento, c’è stima reciproca. Dal 2008 abbiamo fatto tante belle battaglie insieme e il suo è un nome importante per il mondiale. Sono anche curioso di conoscere le sue impressioni sulla Yamaha“.

Per coronare al meglio questo round servirà un buon risultato. L’anno scorso ha mancato il podio all’ultima curva, beffato da Joan Mir. Nel secondo GP si è ritirato per una caduta, la prima di quattro consecutive. “Qui ho perso l’ultimo podio proprio all’ultimo giro. Misano è sempre stata una gara speciale per me – sottolinea Valentino Rossi in conferenza stampa -. E non solo perché vivo nelle vicinanze e sono cresciuto su questa pista. Infatti nel 1992 ho testato qui la prima vera moto. E la prima volta che si guida una moto in pista è indimenticabile per tutti gli appassionati. Quindi qui ho il ricordo della vittoria nel 2014“.

Il 42enne di Tavullia cerca di mettere da parte le emozioni. Poco conta che sia la penultima uscita da pilota sul tracciato adriatico. C’è un finale di stagione MotoGP da onorare al meglio, un sorriso da regalare ai tanti tifosi che saranno al suo fianco. “Il fatto che sia la mia penultima gara qui non suscita in me nessuna emozione particolare. Il fatto che ho deciso di ritirarmi non cambia molto, era il momento“. Bisogna fare pace con il posteriore per puntare alle zone alte, o forse è troppo tardi… “Ci dovrebbe essere più coerenza, con meno differenza tra una gomma e l’altra“.

Foto: Getty Images